Kad smo prije pet godina došli u Torino na kvalifikacije za OI, malo tko je vjerovao da će Hrvatska uzeti vizu za Rio de Janeiro.

Bili smo autsajderi, pogotovo nakon onog nokauta protiv Češke na Eurobasketu godinu dana ranije. Napravili smo pravo malo čudo predvođeni tadašnjim izbornikom Aleksandrom Petrovićem i Bojanom Bogdanovićem, pobijedili Grčku pa domaćina Italiju i plasirali se na Olimpijske igre.

Hrvatska danas kreće u novi boj na Olimpijske igre. Naši košarkaši od 20 sati protiv Brazila (Sport Klub 1) otvaraju kvalifikacijski turnir za OI u Splitu, a naš najveći protivnik će biti upravo Brazil i - Aco Petrović. Čovjek koji nas je odveo na prošle Olimpijske igre.

Nakon onog teškog i mučnog poraza od Rusije u osmini finala EuroBasketa 2017. godine, Petrović je napustio reprezentaciju i već u listopadu iste godine sjeo na klupu brazilske reprezentacije uz jedan glavni cilj. A to je plasman na Olimpijske igre. Sudbina mu je njegovu Hrvatsku postavila kao jednu od glavnih prepreka na putu do cilja.

Hrvatska je kvalitetnija od Brazila. Tu nema govora. Svaka čast Marcelinhu Huertasu, ali Brazilci nemaju igrača klase Bojana Bogdanovića, no njihova najveća snaga je - izbornik.

Kao bivši izbornik koji nas je doveo do četvrtfinala Rija, Aco Petrović do najsitnijeg detalja poznaje našu reprezentaciju, štoviše, većina igrača iz današnje Hrvatske je tada činila srž njegove momčadi.

Kvaliteta je na našoj strani, to je svima jasno, i samom Petroviću, pa zato on uoči utakmice radi ono u čemu je najbolji. A to je psihološki rat. Svjestan je i sam da je to teren na kojem je najjači pa se još prije turnira upustio u psihološke igrice na Twitteru.

- Prva utakmica protiv Hrvatske me uopće ne zanima ako Brazil dobije Tunis. U eventualnom finalu očekujem Hrvatsku i small ball utakmicu više od 35 minuta. Sastav Hrvatske: Ukić, Babić, Hezonja, Bogdanović, Žižić (Bilan). Ja najbolje znam što je Babo u stanju napraviti. Još od Rija kada mi je rekao, 'treneru, trpaj sa zadacima, imam široka leđa' - napisao je Petrović prije nekoliko dana.

Pila naopako ili? Pa, obzirom na brojne izostanke koji su pogodili Rusiju i Njemačku, Hrvatska i Brazil su se prometnuli u jedne od glavnih favorita turnira i svjestan je Aco da mu je Hrvatska najveća prijetnja. Brazilci su pobjedom nad Tunisom praktički osigurali polufinale, ali teško je vjerovati da ga ne zanima pobjeda protiv Hrvatske u našem dvorištu. Za njega bi to bila posebna draž.

Sve su ovo sitne igrice kojima Hrvatskoj želi unijeti nervozu. Najgore bi bilo upuštati se u psihološke ratove s njim i tako ići niz dlaku pa su mu iz naše reprezentacije odgovorili na najbolji mogući način. Ignorirali su.

Bez obzira što u Spaladium Arenu dolazi kao naš protivnik, motiviran je i željan napraviti veliki rezultat u svojoj domovini. Teško će biti kontrolirati emocije, čak i njemu, koji je ratničkog mentaliteta. Ipak igra protiv zemlje koja ga je stvorila, a tu je teško pobjeći od emocija.

- Emocije su različite, no ja već godinu i pol znam da ćemo igrati ovdje u mojoj zemlji protiv Hrvatske i jako sam sretan zbog toga. Uostalom, nisam prvi takav trenerski slučaj. Uostalom, legendarni vaterpolski trener Ratko Rudić vodio je puno utakmica protiv svoje Hrvatske. Inače, moram vam reći da je ovo četvrta godina kako radim u Brazilu i za mene je velika stvar poštovanje koje uživam kod čelnih ljudi Brazilskog košarkaškog saveza. Četiri godine nakon napuštanja hrvatske košarkaške scene, ja mogu reći da sam vrlo ponosan što stojim ispred brazilske vrste i bit ću 100 posto spreman za utakmice koje su pred nama.

Na njegovu nesreću, nitko iz naše reprezentacije nije odgovorio na njegova podbadanja, itekako svjesni da je to njegovo ponajveće oružje. Tako je i najbolje.

Uostalom, tako je bilo i dok je bio na našoj klupi. Jedan je od onih koji konstantno vrši pritisak na suce, a i nagledali smo se njegovih tehničkih dok je bio izbornik. Nešto slično moglo bi nas dočekati i danas.

Udarac za Brazilce je izostanak Washingtonovog Raula Neta, u posljednji trenutak je otpao i centar Chicaga Cristiano Felicio, ali i dalje su opasni. Tu je stari majstor Marcelinho Huertas (38), košarkaš Clevelanda i bivši NBA prvak Anderson Varejao (38), bivši igrač Cedevite Vitor Benite, iskusni Alex Garcia (41) koji je prije dvije godine na SP-u strpao u džep Giannisa Antetokounmpa. Ekipa koja može svakome napakostiti.

Što možemo očekivati od Hrvatske na ovome turniru? Po dolasku na klupu reprezentacije, glavna ideja Veljka Mršića bila je stvoriti bazu igrača koji će biti temelj ove reprezentacije. Naravno, vladao je kaos nakon što se nismo kvalificirali na Svjetsko prvenstvo, preveliki je udarac bio izostanak euroligaških i NBA igrača.

Bio je to izazov za njega. Ali je uspio. Srž reprezentacije većinom su činili igrači iz hrvatske lige. Roko Rogić, Pavle Marčinković, Luka Babić, Željko Šakić, Mateo Drežnjak, bili su dio reprezentacije na Ljetnoj NBA ligi 2019. godine, ali oni su, uz Roka Ukića, Darka Planinića, Miru Bilana... i izborili EuroBasket.

I to je najveća prednost naše reprezentacije. Većina igrača se jako dobro dobro poznaje, temelji su 'udareni' odavno i to je najveći uspjeh Mršićevog mandata. S dolaskom Bojana Bogdanovića, Marija Hezonje i Ante Žižića smo postali još jači. Istina, nema izbornik Veljko Mršić na raspolaganju Luku Šamanića, Dragana Bendera, Ivicu Zupca, Darija Šarića, Krunoslava Simona, ali na našu sreću, ostale reprezentacije su izostanci još više pokosili.

Hrvatska izgleda jako dobro, posebno su to pokazale posljednje dvije prijateljske utakmice protiv Portorika i itekako se imamo čemu nadati. Rusiji (Šved, Karasev, Kurbanov) i Njemačkoj (Schröder, Kleber, Theis) nema glavnih igrača pa se Hrvatska prometnula u jednog od glavnih favorita ovog turnira. To nam za pravo daju naša sve bolja igra, klasa Bojana Bogdanovića koji može biti čovjek odluke i velika podrška navijača. Trebalo bi ih biti oko 10.000 u Spaladium Areni.

- Napravili smo najbolje što smo mogli kroz ove pripreme i veselimo se da nakon dvadesetak dana priprema ovaj turnir počinje, a posebno nas veseli što smo domaćini jer je to velika prilika za promociju košarke. Tako i pristupamo ovom turniru, nemamo nikakvih imperativa i opterećenja. Idemo iz dana u dan, iz utakmice u utakmicu i sigurno je da nam je velika želja plasirati se u Tokio. Sve ćemo napraviti da to ostvarimo, no svjesni smo da je ovo sport, da i drugi žele isto i vidjet ćemo tko će na kraju biti najbolji - kazao je izbornik Veljko Mršić bez velikih najava.

No, ne treba trčati pred rudo. Idemo korak po korak, a taj prvi korak se zove Brazil. Hrvatska drugi susret skupine igra u četvrtak protiv Tunisa, u petak je dan odmora, u subotu su na rasporedu polufinala, a u nedjelju finale. Samo pobjednik turnira ide u Tokio. U drugoj skupini igraju Meksiko, Njemačka i Rusija.