Aco: Frustriran sam kako su nas suci tretirali. OI? Nisam siguran

Hrvatska je u četvrtom kolu pretkvalifikacija za EuroBasket izgubila od Poljske 87-79. Ako ne bude iznenađenja, Poljaci će s prve pozicije dalje, a naše reprezentativce čeka treći krug razigravanja u kolovozu sljedeće godine.

- Imali smo svoje trenutke na utakmici, u nekoliko navrata nismo, ne bih rekao prelomili, nego otišli s plus četiri ili plus šest, rekao bih da početak treće četvrtine ne da nas je demoraliziralo, kad imate otvorene šuteve, a niti jedan ne uđe, sigurno da te poremeti. Defenzivna tranzicija je bio glavni moment zašto smo izgubili, u tri napada zaredom primimo devet koševa. To je razlika momaka koji su bili u polufinalu EuroBasketa, s druge strane su bili momci koji su prvi put došli na veliku scenu. Zaslužena pobjeda Poljske. Zahvala publici na sjajnoj atmosferi i veliki pozdrav Davorinu Nakiću - rekao je izbornik Aco Petrović.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pobjednika je presudila uigranost.

- Kratak je bio vremenski period. U tri treninga pripremiti sve da odgovorimo kvalitetno. Usmjeravanje, ono što smo radili na EuroBasketu. Treba više rada i strpljenja. To je bila zamka gdje smo mogli biti fluidni. Kad smo imali dubinu, dolazili smo do šuterskih pozicija, ali nismo napadali iz prvog pasa i gubili smo se u usmjeravanju. Tjeranje na osnovnu liniju. On ima momčad u trenažnom procesu otprije tri mjeseca, to je nastavak onoga što je radio u pripremama za EuroBasket. Mi smo imali četiri treninga, teško je to pohvatati. Kad govorimo o igri s četiri mala, ideja je bila više napadati taj prostor, biti pokretniji. Imali smo dobre šuterske situacije, ali lopte nisu ušle. Da je utakmica ušla u minus tri, odlučivalo bi se sve u zadnje dvije utakmice. Šteta, sve u svemu, kad razmotrim što se događalo, te tri minute su nas koštale nekakve zanimljivije završnice - rekao je Aco pa nastavio:

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Da projiciram, fali nam Matković, da imaš još jednog takvog, bila bi druga priča. Njima je treći centar dao desetak solidnih minuta. Uz sve te probleme, s jedne strane imate pogođenih sedam, a s druge strane promašenih sedam otvorenih. Tu je bila ključna razlika. Trošili smo se, ali to je prevagnulo na poljsku stranu. Kad vam oduzmu jednu stranu i u tom užem prostoru, to je bio razlog zašto s četiri mala se pokušavalo doći do driblinga i ekstra pasa. Da je Drežnjak pogodio dva otvorena šuta na početku treće četvrtine, to bi bila druga priča. Ušli bi u kvalitetniji ritam. Bili smo frustrirani kako smo bili tretirani. Kapusti su dvaput svirali faul u napadu, a njima ne, to smatram neravnomjernim prikazom.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatske šanse za nastup u pretkvalifikacijama za OI su svedene na minimum pa kako dalje?

- Što dalje? Formiraju se u osmom mjesecu tri skupine po četiri, traže se preostala četiri kandidata za kvalifikacije. Pretkvalifikacije za OI, ne znam. Ako pobijedimo dvije utakmice imat ćemo 5-1, dobru koš razliku, ali nigdje nisam vidio. Nisam siguran.

Dvorana je bila krcata, navijači su gurali košarkaše, ali nije išlo.

- Publika je prepoznala, atmosfera je bila sjajna. Imali smo tri, četiri momentuma. Šteta. Falila su nam dva, tri igrača koja bi bila u ritmu. Momci moraju nastaviti ovaj put, sljedeći put su kvalifikacije u drugom mjesecu. Dodat ću još dvojicu, trojicu koji će proširiti igračku ružu.

Najčitaniji članci