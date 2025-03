Aco Petrović zbog Dražena dolazi na utakmicu NBA lige

Nakon što je osvojio sve što je mogao u Ciboni i Realu, Dražen Petrović je 1989. godine otišao u Portland. Htio je ostaviti trag u NBA ligi u doba kada su Europljani bili uvelike podcjenjeni od strane Amerikanca i bilo im je teško nametnuti se.

Pokretanje videa... 01:03 Buket na Draženovu spomeniku | Video: Duško Jaramaz/PIXSELL

Dražen je stekao svjetski glas osvajajući trofeje s klubovima i reprezentacijom, ali u Portlandu mu nisu previše vjerovali. Konkurencija je bila paklena, nije dobivao puno minuta pored Terryja Portera i Clydea Drexlera. Zadržao se tek 18 mjeseci, prosječno je zabijao 7,6 koševa na 77 utakmica, ali ostat će upamćen kao prvi Europljanin koji je igrao NBA finale.

Foto: Real Madrid

Bilo je to 1990. godine kada je Portland izgubio od 'bad boysa' iz Detroita (4-1), a dvije godine kasnije, kada je Dražen već otišao u New Jersey, dogurali su do borbe za trofej protiv Chicaga, ali izgubili su 4-2. Jedini naslov osvojili su 1977. godine.

Blazersi će s petka na subotu, uoči utakmice protiv Denvera, upriličiti svečanu ceremoniju u čast momčadi koja je igrala dva finala, a prisjetit će se i našeg legendarnog košarkaša. Na mjestu događaja bit će i njegov brat Aco Petrović, a sudbina je htjela da nazočan na parketu bude i hrvatski košarkaš Dario Šarić, rođeni Šibenčanin, a danas igra za Nuggetse.

- Portland će se na utakmici s Denverom 21. ožujka prisjetiti momčadi koja je u dva navrata (‘90. i ‘92.) igrala NBA finale. Kako je i Dražen bio dio tog prvog finala, tako smo Marko (Draženov nećak) i ja, prihvatili poziv da budemo prisutni na toj ceremoniji te letimo za Portland - objavio je on na društvenim mrežama.

Nije ostavio trag u Portlandu zbog različitih razloga, ali ovo je pokazatelj koliko cijene košarkaškog Mozarta koji se preporodio odlaskom u New Jersey gdje je prosječno zabijao 19.5 koševa po utakmici. Njegov strašan uzlet i put ka All Star momčadi prekinula je strašna nesreća...