Aco Petrović odgovorio Jeličiću: 'Bilo bi dobro da nas poštedi komentara nakon svjedočenja'

Hrvatska košarkaška reprezentacija izgubila je u nedjelju od Bosne i Hercegovine 110-90 i nakon 32 godine primila toliko koševa u jednoj utakmici, samo je američki 'dream team' zabio više. A taj je poraz komentirao i bivši hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Dinama i Hajduka, danas televizijski analitičar Joško Jeličić (53).

Pokretanje videa... 00:45 Govor Sesara uoči finala kvalifikacija | Video: Hrvatski košarkaški savez

"Bojim se postaviti pitanje jer jedino Aco Petrović ima pravo na košarkašku istinu, ali probat ću: Jel Vatikan i San Marino imaju košarkašku reprezentaciju, zbog idućih kvalifikacijskih prozora? Pitam za strica iz Neorića", napisao je Jeličić na Facebooku.

Pa mu je proslavljeni košarkaški trener i bivši hrvatski izbornik Aco Petrović (65), koji se osjetio prozvanim, odgovorio na platformi X. I nije mu ostao dužan.

"Ne bi se trebao Joško Jeličić bojati mog komentara, jer društvene mreže ipak daju pravo svakom da se izrazi, pa čak i ako pita u ime strica iz Neorića. Ali, zbog moralne higijene, nakon svjedočenja u Osijeku, bilo bi dobro da nas poštedi komentara, bar na par godina🤷⚽️", tvrdi Petrović.

Petrović se referirao na suđenje bjeguncu Zdravku Mamiću i ostalima u Osijeku na kojemu je prošli mjesec svjedočio Jeličić i priznao da je lagao.

- Tijekom istrage USKOK mi je pokazao dokument koji me je šokirao i uplašio. Iz tog je dokumenta bilo vidljivo da mi je novac u nagodbi isplatila neka tvrtka iz Londona, pa sam ja to i potvrdio u istrazi jer sam iskreno bio u strahu, iako to nije bila prava istina - rekao je tada Jeličić.