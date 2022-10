Aco tražio izbornika pa je na kraju to postao on! Objavio i popis, nema Ante Žižića...

Još jedan debakl i sramoćenje hrvatska košarka je doživjela na ovogodišnjem EuroBasketu. Čekali smo ga s nadom da ćemo se pomaknuti s mrtve točke, pokazati da je naša košarka živa i s optimizmom gledati u budućnost. No, naša košarka udarilo je u dno.

Nakon natjecanja uslijedile su smjene. Prvo izbornik Damir Mulaomerović pa zatim i predsjednik HKS-a Stojko Vranković. Potonjeg je naslijedio Nikola Rukavina, no Hrvatska i dalje nema izbornika.

Na novu poziciju sportskog direktora zasjeo je Aleksandar Petrović, jedini motiviran i voljan izvaditi našu košarku iz kaljuže. U posljednjih desetak dana napravio je turu po Europi, obišao naše košarkaše, razgovarao s njima. Nešto što izbornici prije nisu radili.

Foto: ANNEGRET HILSE

Hrvatska u studenom igra protiv Austrije i Poljske pretkvalifikacije za EuroBasket, ali izbornika još nemamo. Neven Spahija, Dario Gjergja, Igor Miličić, Jurica Golemac, redom su se zahvalili Petroviću.

Nema potrebe jurcati s rješenjima i stavljati mladog trenera koji će izgorjeti, što se bezbroj puta dogodilo pa je Aco odlučio pričekati s ustoličenjem. I izbor je na kraju pao na njega. Što je bilo najlogičnije rješenje u ovoj situaciji.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Upravni odbor HKS-a elektroničkom sjednicom održanoj tijekom proteklog vikenda jednoglasno donio odluku da se Aco Petrović imenuje vršiteljem dužnosti izbornika košarkaške reprezentacije Hrvatske za prozore pretkvalifikacija u studenom 2022. i veljači 2023. godine.

- Kada sam preuzimao struku u Savezu prije četiri tjedna, nisam očekivao da će to otići u ovom smjeru, no s obzirom na sve ono što se dešavalo u prvom krugu razgovora s potencijalnim kandidatima te nakon što sam praktično obišao sve igrače, možda je to i logično rješenje. Sasvim sigurno je da sam ovog trenutka najinformiraniji što se tiče forme i praćenja, no za mene je to ovog trenutka dodatno opterećenje. Svjestan sam koliko je taj sljedeći prozor bitan i za buduća ljeta jer ako se dobiju obje utakmice, već dobivamo kvalitetno radno ljeto 2023. te bi mogli sudjelovati na pretkvalifikacijama za Olimpijske igre u Parizu. Ulog je velik, prihvatio sam i tu ulogu kao vršitelj dužnosti izbornika dok do kraja sezone ne riješimo pitanje izbornika. Spreman sam odraditi ta dva prozora dok ne dođemo do konačnog rješenja - kazao je Aco, piše u priopćenju HKS-a.

A povodom imenovanja objavio je i prošireni popis za susrete protiv Austrije i Poljske koje se igraju 10. i 13. studenog.

Foto: HKS

- Ima dosta igrača koji do sada nisu bili na tom popisu, no to je jednostavno čisto pokazivanje smjera u kojem mislim da bi kroz sljedeće tri godine, do Europskog prvenstva 2025. godine, trebalo ići. Tu ima jako puno mladih igrača, a s druge strane ima i igrača koji su, uvjetno rečeno, granični, a na listi su. Recimo Gnjidić nije na listi jer je njegov medicinski izvještaj takav da sasvim sigurno neće biti spreman za sljedeći prozor, kao ni Ivan Ramljak. Isto tako, tu je i Matković, no on je zaista graničan jer on početkom studenog može biti tretiran dan za danom i očekivati da bude sposoban za igru. Naravno, tu ima igrača koji su u jako dobroj formi i nose i igru i rezultate svojih klubova, poput Ciboninih Kapuste i Bundovića, ili poput Zadrovog Luke Božića. Ovog je trenutka u najdojmljivijoj formi Dragan Bender koji briljira u Obradoiru i u svim utakmicama je redovito i najbolji strijelac i najbolji skakač svoje momčadi. Smatram da je to jedna interesantna lista na kojoj se nalaze igrači koji bi i sljedećih godina trebali biti na njoj.

Glavno pitanje je hoće li Hrvatska na raspolaganju imati igrače iz Eurolige. I Smith i Hezonja su na popisu, igrač Albe mogao bi zaigrati, ali šanse za Marija su minimalne pa je njegovo ime tu radi formalnosti. S druge strane, zanimljivo je kako na popisu nema Ante Žižića koji je propustio EuroBasket. Hrvatski centar danas nastupa za Efes i turski klub vrlo vjerojatno ga ne bi pustio, kao što neće Real Hezonju, no on je na popisu...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Na listi se ovog trenutka nalaze i Hezonja i Smith. Nalazi se, jednako tako, i Menalo, međutim on ovog trenutka neće biti u fokusu za uži spisak iz razloga što nije na rosteru Virtusa. Što se tiče Hezonje, on je tu iz pragmatičnog razloga – ukoliko Real promijeni odluku zbog možda pritiska i ostalih nacionalnih reprezentacija, recimo Francuske, BiH ili Argentine. Ako se to i ne dogodi, imamo dovoljno širok roster da možemo zvati dalje. Što se tiče Smitha, nadam se da ću početkom studenog od Albe i njihovog sportskog direktora dobiti zeleno svjetlo da Smith bude prisutan na drugoj utakmici pretkvalifikacija 13. listopada u Zagrebu protiv Poljske.

Aco se tako, barem privremeno, vraća na klupu reprezentacije koju je prethodno vodio u tri navrata na četiri natjecanja. Prvi put na EP-u 1995. godine kada smo osvojili i posljednju medalju, na EuroBasketu 2001. godine ispali smo od Turske u četvrtfinalu. Prije šest godina, kada je vladao veliki optimizam i sanjala se medalja, zapeli smo u četvrtfinalu Olimpijskih igara protiv Srbije. Godinu dana poslije Aco je s reprezentacijom doživio debakl na EuroBasketu ispavši u osmini finala pa je odstupio.

Najčitaniji članci