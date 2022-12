Aco: Vrijeme je da Partizan i Crvena zvezda napuste ABA ligu

Cibona je nekako preživjela. Doduše, otišla je čitava momčad, ali klub i ove godine igra prvenstvo Hrvatske i ABA ligu. Dok nekoć slavna zagrebačka momčad krpa kraj s krajem, Crvena zvezda dovodi NBA igrača! Aco Petrović tim se povodom oglasio na Twitteru jer za njega regionalna liga s dva srpska bogata diva koja nemaju konkurenciju više nema smisla...

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mislim da je vrijeme da Zvezda i Partizan napuste ABA ligu, jer s ovim budžetima koji su u najmanju ruku nespojivi s ovim prostorima logično je da budu stalni sudionici Eurolige, a da se ABA liga okrene onome što je u startu i bila, razvojna liga za mlade igrače - napisao je Aco.

Podsjetimo, posljednjih dana sve se više priča o dolasku Argentinca Facunda Campazza (31) u Crvenu zvezdu što znači da će beogradski klub to morati 'masno' platiti. Točnije, Argentinac će ovu sezonu odigrati za 1,8 milijuna eura, dok će za sljedeću dobiti 2,5 milijuna. A to su iznosi kojima ne mogu parirati i neki europski klubovi. Čak i Real koji ima pravo 'prvokupa', no za to bi morao izjednačiti ponudu Zvezde što Španjolci u ovom trenutku nisu spremni učiniti.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Campazzo je s Realom dvaput bio prvak Europe, triput je osvojio i španjolsko prvenstvo, a s Argentinom ima srebro sa SP-a 2019. Posljednje dvije sezone proveo je 'preko bare' gdje je igrao s Nikolom Jokićem u Denver Nuggetsima te Lukom Dončićem i njegovim Dallas Mavericksima.

Transfer još uvijek nije službeno potvrđen, no ugledna Marca uvjerava da je Campazzo već stavio svoj potpis na ugovor.

Najčitaniji članci