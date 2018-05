Ademi i Bjelica složni: Veliko hvala navijačima na podršci...

Nogometaši Dinama osvojili su još jedan naslov prvaka Hrvatske. Nakon što je prošle godine Rijeka prekinula niz modrih, Dinamo je uspio vratiti pehar na Maksimir. Danas su rutinski došli do pobjede protiv Inter Zaprešića (3-1) u posljednjem kolu HT Prve lige. Pobjedu novih prvaka su poslije utakmice prokomentirali novopečeni trener Dinama Nenad Bjelica, koji je danas debitirao na klupi Dinama i kapetan Arijan Ademi.

- Kad sam odradio prvi trening nakon suspenzije, obećao sam da ćemo vratiti naslov prvaka na Maksimir, a sada idemo vratiti i kup. Hvala navijačima što su nam bili velika podrška. Puno nam znači što su došli u ovolikom broju - rekao je Ademi, kapetan Dinama, koji se na konferenciji za novinare pojavio s peharom.

Nenad Bjelica je u prvoj svojoj utakmici kao trener Dinama došao do trijumfa.

- Bila je to solidna utakmica, ali daleko od onoga što ja očekujem. Puno mi znači pljesak navijača kada se na stadionu pročitalo moje ime. Ljudi u Dinamu su me srdačno dočekali. Pričali ste o nekoj lošoj atmosferi, no sve je pozitivno - rekao je Bjelica pa dodao:

- Ovo je titula mojih prethodnika, također čestitam njima i njihovim stručnim stožerima - zaključio je Bjelica.

Koliko su bili sretni podrškom s tribina, kako bi im se zahvalili, Bjelica i Ademi su se prije odlaska u svlačionicu slikali s navijačima koji su pola sata poslije utakmice ostali na Maksimiru.

Dinamo je osvojio naslov, no nema previše slavlja i odmora za njih. Već u srijedu ih čeka veliki derbi u finalu kupa protiv Hajduka, koji će se igrati u Vinkovcima. To će biti prilika da Ademi ispuni još jedno obećanje, a to je osvajanje kupa.