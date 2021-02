Ne brinite, spreman sam! Protiv Osijeka me rano uhvatio grč, ali to je bilo od udarca. Ma baš me presjeklo kada sam pokušao brzo ustati. Ali, sada je sve u redu, igram u četvrtak, kaže Arijan Ademi (29).

Kapetan Dinama u Rusiji će odigrati 79. europsku utakmicu za Dinamo, još jednom biti lider "modrih" na terenu. A Arijan Ademi sve teže "preživljava" HNL, kapetan je u posljednjim utakmicama često ležao na travi. A znate i sami, kada se Ademi ne diže brzo, klupa Dinama se praktički "zaledi".

- Ma sve se promijenilo, prije sam ja tukao, sada ljudi mene tuku, haha. Ma najvažnije je da smo protiv Osijeka uhvatili tri boda, ali stvarno su me ljudi u zadnjih par utakmica nekoliko puta dobro opalili. Nekada mogu nastaviti kao sada protiv Osijeka, a nekada kao protiv CSKA Moskve u Zagrebu ne mogu. No, sada sam zdrav i spreman, jedva čekam četvrtak.

Kakav je Krasnodar?

- Bit će teška utakmica, dosta sam gledao Krasnodar u Ligi prvaka, odlična su momčad. Puni su iznimnih i kvalitetnih pojedinaca, individualno su puno jača momčad od CSKA. Pričao sam baš i s Nikolom Morom, on mi tvrdi isto, za njega su oni možda najbolja momčad u Rusiji.

Bi li vas zadovoljio remi iz prve utakmice?

- Ma ja razmišljam samo o prolazu, to je na kraju jedino bitno. Ne bih se zaletavao nekakvim izjavama, ali mislim da ovaj Dinamo može dosta daleko u Europi.

Dinamo u posljednje tri sezone puno ozbiljnije djeluje u Europi nego proteklih godina...

- Ma dosta smo iskusniji, to je jako bitno. Liga nam se diže, mi se sada za europske utakmice pripremamo kroz HNL. Pa vidjeli smo i Rijeku kako je igrala u Europi, danas u HNL-u više nikoga nije jednostavno dobiti. Za mene je ovo najjača liga otkako je ja igram, daleko najbolja u posljednjih 15 godina. Evo, sada kada ni vani tribine nisu pune, vidimo da i nismo tako daleko od onih najboljih liga, da se i kod nas igra dobar nogomet.

Odgođen je derbi s Hajdukom, sada ćete imati osam dana za pripremu uzvratne utakmice s Krasnodarom, je li to dobro ili loše?

- A pokazat će vrijeme, može to ispasti dobro, može i loše. Evo Krasnodar još nije počeo s prvenstvom, možda nisu u najboljoj natjecateljskoj formi, a mi smo odigrali već puno utakmica, možda tu ima i malo umora. Tko zna što je tu bolje, svi ćemo kasnije biti pametniji.

Kako ste vi doživjeli izjave Nenada Bjelice poslije utakmice?

- Ma ne bih to volio komentirati, niti ulaziti u to, što god rekao može ispasti ovako ili onako. Sretan sam i zadovoljan, odigrali smo odličnu utakmicu, osvojili tri boda. I Osijek je bio baš dobar, ljudi su dugo čekali tu utakmicu, baš se pričalo o njoj. A to je sjajna vijest za nas igrače, ali i sve u hrvatskom nogometu - završio je Ademi.