U Dinamu uvijek postoji pritisak, nije jednostavno igrati. Ali, svi se moramo znati nositi s time, pa vjerujem da ćemo i protiv Osijeka u subotu biti pravi, pa stići do pobjede, kaže Arijan Ademi (29).

U subotu je na rasporedu veliki derbi Dinama i Osijeka (17.30), dvije vodeće momčadi Prve HNL. Bitka za naslov dugo u hrvatskom nogometu nije bila tako zanimljiva, a obje momčadi u Maksimiru najavljuju pohod na sva tri boda.

- HNL je ove godine jako zanimljiv, pogotovo za gledatelje, liga nam je dosta ojačala. Nas u subotu očekuje težak posao, ali svi želimo kvalitetno odgovoriti tom pritisku. Idemo utakmicu po utakmicu, razmišljamo samo o svakoj utakmici koja dolazi. Bila nam je najvažnija Istra, pa je sada Osijek, poslije će biti Krasnodar. Tako moramo namjestiti glave, u svakoj utakmici ići po pobjedu - kaže Arijan Ademi, pa dodaje:

- Da, malo nam je čudno sada, imali smo gotovo tjedan dana odmora, a prije toga smo igrali svaka dva-tri dana. Dosta je zahtjevno, ali smo potpuno spremni. Najvažnije je da smo svi zdravi, pa odgovorimo svim zahtjevima trenera. Sada smo u uzlaznoj putanji, u nekim utakmicama nam je falilo malo sreće, ona je jako bitna u nogometu, ali su sada iza nas dvije vezane pobjede. Dobio sam neke udare po zglobu ili koljenu, ali to će biti OK.

A znate li kome ste vi u HNL-u zabili najviše golova?

- Haha znam, baš Osijeku - završio je Ademi.

Zoran Mamić djeluje mirno i smireno, trener Dinama vjeruje kako je njegova momčad spremna za subotnji derbi...

- Odigrali smo dobru utakmicu i pobijedili u Puli, to je bilo jako važno, poslije pobjede je uvijek bolja atmosfera. Dapače, Istri nismo uopće dopustili da nas ugrozi, rezultatski možda to i nije bilo jako uvjerljivo, ali smo igrali dobro, to nas je dodatno napunilo samopouzdanjem za sve ono što nam slijedi - priča Zoran Mamić, pa nastavlja:

- Osijek ima dobru momčad, odlične rezultate, izgledaju baš uvjerljivo. Malo golova primaju, a kažnjavaju svaku grešku na drugoj strani i to treba respektirati. No, mi se moramo fokusirati na sebe, na našu igru, ako svoje zahtjeve odradimo kako treba, onda će i rezultat biti dobar.

Bili ste igrač, koliko je teško vašim nogometašima razmišljati samo o svakoj sljedećoj utakmici, a već sljedeći tjedan opet stiže Europa...

- Ma to stvarno nije floskula, ali najbitnije je razmišljati samo o prvoj sljedećoj utakmici. OK, možda sada kao trener i moram razmišljati malo unaprijed, ali igrači sigurno za time nemaju nikakvu potrebu. Moraju biti fokusirani na ono što slijedi, a nama je to Osijek.

Kakav Osijek očekujete?

- Čvrst i agresivan s vrlo opasnim pojedincima. Dobar su kolektiv, ali uz sav respekt prema njima, bit će bitno ono što mi napravimo. Momčad? Joško Gvardiol će biti u sastavu, nema nikakvih posljedica poslije Pule, a osim ozlijeđenih Moharramija i kartoniranog Jakića, svi drugi su spremni za igru - kaže Mamić.