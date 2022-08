Ademi odgovorio navijačima koji su im zviždali i naglasio: Pa mi četiri mjeseca nismo izgubili!

Dan nakon što su igrači Dinama uz ukupnih 6-3 protiv Ludogoreca zasluženo prošli u play-off fazu Lige prvaka te ujedno time osigurali mjesto najmanje u grupnoj fazi Europske lige, Dinamovi igrači nisu istupali u medije, ali je kapetan Arijan Ademi dao intervju za klupske stranice.

- Nakon ždrijeba trećeg pretkola znali smo odmah da je Ludogorec neugodna ekipa. U Bugarskoj su pokazali kvalitetu, mnogi su možda mislili da smo ih podcijenili, ali nismo. Bili smo i tamo bolja momčad, vratili smo se s pozitivnim rezultatom. Svaka ekipa uvijek može odigrati još bolje i još više, ali postoje neke stvari koje vidiš nakon utakmice kad u miru prođeš analizu. Imali smo tu malu prednost iz Bugarske, ali znali smo da ćemo se trebati dobro postaviti u uzvratu, da ćemo trebati biti čvrsti i pokušati što prije povisiti prednost iz prve utakmice. Imali smo jučer duplo veći broj prilika, vodili smo 3-0, kontrolirali igru, pokazali smo gard. Ludogorec je imao kasnije šanse, pa i zabio dva gola, ali više su došli do tih golova spretno nego zbog kvalitetne igre. Držali smo kontrolu utakmice od početka do kraja, nadigrali smo ih, bili smo definitivno bolja momčad i sa šest golova u dvije utakmice zasluženo prošli dalje.

Dinamo će igrati još jednu europsku jesen, što je zapravo ostvarenje jednog od dva glavna klupska cilja. Kad pogledamo podatak da ste ove sezone osigurali 15. nastup momčadi u grupnoj fazi nekog Uefinog natjecanja u zadnjih 16 godina - to je sjajan podatak.

- Da, jako smo sretni i ponosni zbog uspjeha koje nosimo našem klubu. Uspjeli smo ostvariti jedan od ciljeva u novoj sezoni i ne želimo na tome stati. To je velika stvar za nas igrače, klub, navijače, grad, možda nekad dio ljudi nije niti svjestan veličine tih uspjeha. Sad smo u kontinuitetu već jako dugo u skupinama europskih natjecanja, što podiže hrvatski koeficijent i donosi puno toga dobrog i hrvatskom nogometu. Sretni smo što ćemo imati još jednu europsku jesen i priliku da se dokažemo ponovno u Europi. Naša je velika želja Liga prvaka, naravno, to je najelitnije natjecanje, mislim da je svakom igraču neopisiva čast igrati s najboljima, ali i Europska liga je kvalitetno i jako natjecanje, to su svi vidjeli prošlih sezona. Ostvarili smo velike stvari u tom smislu posljednjih godina, to su trenuci koji ostaju u povijesti kluba, u našim karijerama, uspomenama, i vjerujem da je pred nama puno dobrih trenutaka.

U play-offu elitnog natjecanja čeka vas norveški Bodo/Glimt.

- Znamo da nas čeka izazovna jesen, ali mi smo Dinamo i trebamo se znati nositi s pritiskom, velikim brojem utakmica, velikim očekivanjima. Sigurno neće biti lako izboriti Ligu prvaka jer tu su sjajne momčadi, ali mi ćemo ostaviti srce na terenu i dati sve od sebe. Postoje trenuci kad će rezultati biti odlični, postoje trenuci kada neće sve biti idealno jer je to tako u nogometu. Nadam se da će biti razumijevanja za nas, za našu sezonu, utakmice, izazove, vjerujem da ćemo imati i razumijevanje i onu pravu podršku koju želimo imati.

Dva su glavna cilja svake sezone naslov prvaka Hrvatske i plasman u skupinu Uefinog natjecanja.

- Sve ide po planu. Nekako kao da se zaboravlja da to nisu stvari koje se ostvaruju u Hrvatskoj pod normalno. Dinamo je tu postavio visoko ljestvicu, stalno smo u skupinama, sad smo imali i proljeće u Europi pa prošli čak i dalje u par sezona… naravno da je teško svake sezone to nadmašiti. Ali imamo jako puno razloga biti zadovoljni svi zajedno. Stalni smo prvaci, igramo Europu, osvajamo Kup, Superkup, predstavljamo svoj klub na jednoj visokoj razini u tim europskim utakmicama. Ako ćemo igrati Ligu prvaka imat ćemo elitne momčadi na Maksimiru, to natjecanje nosi jednu posebnu draž, čast sudjelovanja, uživanje za publiku… na korak do toga smo i nadamo se da ćemo ostvariti naše želje. Dodamo tome jaku hrvatsku ligu, klubove koji se podižu zadnje dvije godine, dovode pojačanja, rastu u svakom smislu, liga je iznimno zanimljiva. Naš je zadatak zadržati naš status prvaka i nastaviti dokazivati da smo najbolji u Hrvatskoj, a uz to se boriti i davati sve od sebe u Europi.

Bez poraza ste od 20. travnja, to je skoro četiri mjeseca. U tom periodu odigrali ste 18 utakmica i ostvarili 14 pobjeda i četiri remija.

- Istina je da je taj tempo u kojem smo u zadnje vrijeme zahtjevan, imamo veliki broj utakmica i nema puno vremena za odmor, treninge i pripremu. Postoje određene stvari koje možemo i moramo poboljšati i sigurno ćemo raditi na tome svakim danom. Povremeno se stvara dojam kao da godinama nismo prvaci, da nismo aktualni prvaci, da smo ispali iz kvalifikacija za ikakvu Europu. Žao mi je što je takav dojam nakon primjerice jednog remija u prvenstvu ili nakon što sa 6-3 prođemo u play-off Lige prvaka. Bez poraza smo 4 mjeseca kako ste rekli… u nogometu postoje pobjede i porazi, važno je da pobjeđujemo, Dinamo živi od pobjeda. Ostvarujemo dobre rezultate, potrebna nam je podrška navijača, medija, a ne suprotno. Mislim da smo zavrijedili objektivan pristup i podršku.

Što možete poručiti navijačima?

- Posljednjih mjesec dana mi smo glavama samo i isključivo u utakmicama, na putovanjima, gostovanjima, treniramo, dajemo sve od sebe. Izgleda li naša igra baš uvijek onako kako bismo mi sami htjeli? Svaka ekipa na svijetu uvijek može bolje, više i jače, ali mislim da nije realno očekivati savršenstvo u svakoj utakmici svake minute. Ja znam koliko se svi mi odričemo, trudimo, svi igrači, moji kolege, cijeli stručni stožer, doktori, cijela ekipa oko nas - koliko živimo i za uspjeh Dinama i za naš osobni uspjeh. Zato bih želio poručiti svakom navijaču koji je jučer zviždao mojim suigračima, meni, cijeloj ekipi ili treneru da dobro razmisli je li u pravu. U ovakvim situacijama kad se borimo za nešto veliko zaslužili smo samo podršku, a ne zvižduke. U završnici prošle sezone prvenstveno zbog velike podrške navijača i doma na Maksimiru i na gostovanjima osvojili smo naslov, a prvenstvo je bilo nikad izazovnije. To je ono što nama treba. Ove sezone aktualni smo prvaci, idemo u obranu naslova, imamo četiri utakmice u prvenstvu s tri pobjede i jednim remijem, osigurali smo europsku jesen, igrat ćemo za Ligu prvaka, zadnja četiri mjeseca nismo poraženi... Svi se dajemo maksimalno, svi želimo postizati uspjehe za Dinamo, svoje osobne uspjehe, zajedno se veseliti. Ja sam tu 11 godina, bližim se broju od 350 utakmica, smatram da svaki igrač i trener Dinama zaslužuje poštovanje i to zahtijevam od naših navijača, kao što mi trebamo poštivati njih, svako odvojeno vrijeme, emociju i novac koji daju za Dinamo.

Najčitaniji članci