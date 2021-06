Najviše me impresionirala Italija. Stvarno igraju dobar nogomet, taktički su zreli. A od igrača? Gledajte, Luka Modrić više ne može nikoga impresionirati, on je uvijek na najvišem mogućem nivou. Hmm, rekao bih David Alaba. Stvarno je igračina, pravi stroj, može igrati brojne pozicije i baš me oduševio u toj utakmici protiv nas, poručio nam je Arijan Ademi (30).