Ademi šutnuo korner zastavicu pa žestoko proslavio gol pred Armadom: To nigdje nisam vidio

Dinamo je u spektakularnom derbiju na Rujevici pobijedio Rijeku 2-1 i vrlo vjerojatno ju udaljio iz borbe za naslov prvaka. A krenulo je jako loše po goste.

Riječanima je ovaj susret bio biti ili ne biti. Za ostanak u utrci za naslov prvaka morali su jurišati na sva tri boda. Tako su i krenuli. Poveli su već u šestoj minuti golom Čerina. Domaćini su izgledali bolje, bili su agresivniji i konkretniji, dominirali su u sredini, ali u drugom dijelu je Željko Kopić uveo nekoliko novih igrača i to je odredilo tijek utakmice.

U svega sedam minuta 'modri' su preokrenuli. Prvo je Emreli izjednačio u 79. minuti, a u 86. minuti za veliko slavlje gostiju pogodio je kapetan Arijan Ademi.

- Nismo ni očekivali da će biti jednostavno. Čestitao bih igračima na bespoštednoj borbi i vjeri do samog kraja. Nismo dobro ušli u utakmicu, nismo uspostavili posjed i nismo bili blizu igračima na drugoj lopti. Sterilno je to bilo. Ovo je bila B varijanta, da s Oršićem i Bočkajem na krilima raširimo teren i uspostavimo kontrolu. U drugom dijelu smo nastavili s visokim intenzitetom, napravili promjene da budemo ofenzivniji i to nam se isplatilo - kazao je trener Dinama Željko Kopić nakon pobjede.

Dinamo je izgledao puno bolje u nastavku, a razlog toga je...

- S jedne strane, imali smo veći broj ofenzivnih igrača na terenu. Procijenili smo da je Rijeka pala energijom i da više nije toliko opasna u tranziciji. Našli smo pravi balans između ofenzivnog pristupa i nedozvoljavanja kontranapada. Pohvalio bih Šutala i Theophilea koji su to sjajno odradili zadnjih pola sata - kazao je Kopić.

Jako dugo je čekao Emrelija koji je došao u lošem fizičkom stanju. Dizao se kroz utakmice i treninge i probudio se na vrijeme. Protiv Rijeke je pokazao svoju kvalitetu.

- Bespredmetno je ponavljati koliko nam je u organizaciji igre nedostajao Ademi, koliko nedostaje Ivanušec. Emreliju je trebalo vremena, ali pokazao je klasu. To su igrači visoke kvalitete. Sigurno je da je otežavajući faktor što su imali puno problema, ali nosimo se s dobrim i manje dobrim stvarima. U konačnici moram biti zadovoljan pobjedom.

Dinamo je ovom pobjedom pobjegao Rijeci na plus osam. Do kraja je još šest utakmica, ali Kopić ne smatra da je Rijeka ispala iz utrke za naslov.

- Ne gledam to tako. Ima dovoljno do kraja. Pokazali smo koliko je bitno pobjeđivati, bez obzira s kim igramo, moramo biti pravi i zaključno sa zadnjim kolom osvojiti naslov prvaka.

A ovaj susret posebno emotivno doživio je kapetan Arijan Ademi. Dinamo se mučio kroz cijeli susret, a onda se ukazao on i u 86. minuti donio nevjerojatno važnu pobjedu. I to proslavio žestoko.

Skinuo je dres, dotrčao do tribine gdje se nalazi Armada pa šutnuo korner zastavicu. Uz to je stisnuo šake i okrenuo se prema navijačima Rijeke.

Poslije utakmice otkrio je zašto je to napravio.

- Ovdje je strašna atmosfera, uvijek naelektrizirana i negativna. To nikad nigdje nisam doživio, uvijek neke priče - kazao je kratko Ademi za Hrvatski radio.

