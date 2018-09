Ademi: Teško da ću igrati, ali bez brige, Šunjić je pravi igrač

Dinamo u četvrtak otvara grupnu fazu Europske lige, modri će u Maksimiru snage odmjeriti s Fenerbahčeom. U redovima hrvatskog prvaka vlada optimizam, a Nenad Bjelica i dalje s nestrpljenjem iščekuje povratak Arijana Ademija.

Kapetan Dinama tek se oporavio od ozljede, i dalje nije u savršenom stanju, pa do samog početka utakmice neće biti jasno hoće li Ademi zaigrati protiv Turaka. Kakvo je sada stanje, Ademi će najvjerojatnije preskočiti Fenerbahče.

- Sigurno nas čeka teška utakmica, svi znamo da je Fenerbahče uz Galatasaray i Bešiktaš najbolja momčad Turske. Imaju strašnu individualnu kvalitetu, bit će to vrlo zahtjevno, ali mi se moramo bazirati na svoju igru. U svim smo dosadašnjim utakmicama ove sezone izgledali kao momčad, tako moramo djelovati i u četvrtak. Njihova kriza? Ma OK, možda su nanizali neke slabije rezultate, ali Fenerbahče je uvijek - ozbiljna momčad - rekao je u razgovoru za Goal Arijan Ademi koji je i dalje pod velikim upitnikom za otvaranje Europske lige:

- Bio sam neko vrijeme ozlijeđen, evo tek sam se oporavio. U ponedjeljak sam odradio prvi pravi trening vani, ali još nisam trenirao s momčadi, već potpuno sam. Do utakmice su ostala još dva dana, teško da ću biti na raspolaganju našem treneru. Iskreno, veće su šanse da ću morati preskočiti prvu utakmicu grupne faze Europske lige.

To će onda biti veliki hendikep za Dinamo.

- Ne, ne bih rekao da je to za nas veliki hendikep. Dinamo ima puno kvalitetnih pojedinaca na svim pozicijama, eto na mojoj se nalazi jedan mlad i vrlo kvalitetan veznjak kao što je Šunjić. On iz utakmice u utakmicu pokazuje da je pravi igrač, ne volim koristiti taj izraz 'zamjena', Šunjić definitivno svojim zalaganjem, trudom, pa i kvalitetom zaslužuje biti u početnoj postavi Dinama.

Navijači se i ovoga puta nadaju plasmanu u europsko proljeće...

- Znamo, svjesni smo toga. Skupina je vrlo zahtjevna, očekuje nas težak posao, ali mi vjerujemo u sebe. Tu su kvalitetne momčadi, mi tu sigurno nismo nekakvi autsajderi. Vjerujem kako možemo prezimiti u Europi, ovaj Dinamo može do pravih rezultata. Vjerujem da ćemo i u četvrtak imati veliku podršku navijača, baš kao što je to bilo protiv Young Boysa, doista je bio užitak igrati u takvoj atmosferi. Za mene je to bio perfektan, ogroman doživljaj, a uz takvu podršku Fenerbahče može pasti.

Arijan Ademi jedan je od onih kojem teško pada gledanje utakmica s tribina...

- Ma joj, ne mogu vam ni opisati koliko me iscrpi gledati neku utakmicu s tribina, puno mi je lakše biti na terenu. Koliko god to glupo zvuči, na terenu mi je manji stres. Volim biti na terenu, tu se najbolje osjećam. Naravno, sada postoji velika vjerojatnost da me neće biti u kadru, ali sigurno ću i dalje svim srcem biti uz momčad.

Vi ste danas igrač s najduljim stažem u Maksimiru, po čemu se ova momčad razlikuje od prijašnjih generacija Dinama?

- Teško mi je to objasniti, sigurno da je ova momčad - drugačija. Mislim da smo prije bili individualno kvalitetniji, dok ova momčad sve to nadoknađuje momčadskim pristupom. Prije smo u svlačionici imali Soudanija, Fernandesa, bili su tu Brozović, Pjaca i Rog, sve igrači koji su napravili velike inozemne transfere. I koji strašno vrijede. I ova je momčad puno klasnih igrača, ali smo i - drugačiji. Više ginemo jedni za druge, dosta smo ozbiljniji, zreliji i iskusniji. Čini mi se kako smo dobro posloženi, a za to velike zasluge idu našem šefu i njegovom stručnom stožeru.

Već ste spomenuli Šunjića kao kvalitetnog igrača, no pita li vas mladi veznjak i ponekad za savjet?

- Nije da ispituje previše, niti mu ja sad nešto puno pametujem. Nas dvojica imamo dobar prijateljski odnos, kada je on na terenu, ja sam mu najveća potpora, a kada sam ja u igri, osjetim kako je on potpora meni. I tako to treba biti, kako kod nas, tako i na svim pozicijama u momčadi. Drago mi je što u momčadi imamo takvu konkurenciju, Šunjić i Doumbia me tjeraju da treniram još jače kako bih zadržao poziciju u momčadi.

Za Fenerbahče nastupa i mladi makedonski veznjak Eljif Elmas. Poznajete li tog igrača iz reprezentacije, kakvo je vaše mišljenje o njemu?

- Da, jednom smo zajedno bili na reprezentativnom okupljanju, bilo je to protiv Lihtenštajna. Zajedno smo tijekom utakmice ušli s klupe, ja sam tada i zabio gol. Elmas? Dosta je fizički snažan igrač, odličan tehničar i trkački vrlo dobar. Solidno odrađuje i defenzivne zadatke, no sada nismo u kontaktu. I na njega ćemo, ako dobije priliku u Maksimiru, morati dobro pripaziti, Elmas može svakome stvoriti probleme. No, vjerujem u naše vezne igrače, kao i ostatak momčadi, vjerujem da možemo do pobjede - završio je Ademi.