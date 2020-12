Ademi ulazi u povijest, a da nije bilo suspenzije, bio bi i na 100!

<p>Ljut na sebe, takav je bio <strong>Arijan Ademi </strong>na poluvremenu utakmice protiv Wolfsbergera. Nije mogao vjerovati da je u završnici prvog dijela promašio dva zicera, hvatao se za glavu, a onda je u nastavku s dvije asistencije odveo "modre" do velike pobjede koja ih je dovela na korak od novog proljeća u <strong>Europi.</strong></p><p>Sammir ima 76, Arijan Ademi ima 76 nastupa za <strong>Dinamo</strong> u natjecanjima u Europi. U četvrtak će kapetan Dinama postati rekorder. Zaigrat će za hrvatskog prvaka 77. put u europskim natjecanjima. I zbog toga će utakmica protiv Feyenoord biti posebna. Svakako će ući u povijesti maksimirskog kluba. Ademi s Dinamom ima ugovor do lipnja 2023. godine, lako je moguće da u Maksimiru i završi karijeru, sad mu je 29 godina i juri prema sto nastupa za "modre" u Europi. Ovo je već posebno ostvarenje, postaje rekorder, ali sigurno mu je želja doći i do sto i više.</p><p>Prvu je europsku utakmicu za Dinamo odigrao 4. kolovoza 2010. godine. Ispali su Zagrepčani od Sheriffa na penale u Maksimiru u trećem pretkolu Europske lige. Da nije bilo dvogodišnje suspenzije, već bi sad Ademi bio blizu sto nastupa za Dinamo u Europi. Propustio je četiri utakmice u sezoni 2015/2016. i cijele sezone 2016/2017. i 2017/2018. Za Dinamo je u dosadašnjih 76 utakmica zabio devet golova, zaradio je 23 žuta kartona i nijedan crveni karton. Prvi je europski gol zabio Foli Esch 16. srpnja 2013. u pobjedi 5-0 u Luksemburgu u 2. pretkolu<strong> Lige prvaka.</strong> Posljednje je zabio protiv Flore u play offu Europske lige u pobjedi 3-1 prije malo više od dva mjeseca.</p><p>To mu je bila druga europska utakmica u kojoj je zabio dva gola za Dinamo. Prva je bila protiv Hapoela Beer Sheve u srpnju 2018. godine kad je Dinamo u Maksimiru pobijedio 5-0 u 2. pretkolu Lige prvaka. U Europi je još zabijao protiv Salzburga u porazu 4-2 u skupini Europske lige, 2014., Moldeu u pretkolu Lige prvaka 2015. u remiju 3-3, a lani je zabio u pobjedi protiv Ferencvarosa 4-0 u pretkolu i u remiju protiv Šahtara 3-3 u <strong>Maksimiru</strong> u skupini Lige prvaka.</p><p>Kapetan i lider, to je Arijan Ademi. Motor Dinama, već deset godina i vjerujemo još dugo, dugo, vremena...</p>