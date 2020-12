Israel Adesanya dobio je "Fighters Only" nagradu za borca godine u konkurenciji Henryja Cejuda, Jorgea Masvidala, Douglasa Lime i Justina Gaethjea.

POGLEDAJTE VIDEO: Stipe Miočić - intervju za 24sata

Nagradu za borkinju godine očekivano je pripala Amandi Nunes, koja je prestižnu nagradu dobila bez prave konkurencije.

Također, među dobitnicima prestižne nagrade našao se i Stipe Miočić, koji je pobijedio u kategoriji "preokret godine". Riječ je o drugom sudaru s Danielom Cormierom u kojem se Stipe vratio nakon teškog nokauta, u kojem je briljantno preokretom stigao do pobjede nad borcem kojeg je prije njega dobio samo Jon Jones.

Treba napomenuti neuobičajene okolnosti glasanja za, inače, najprestižniju nagradu u svijetu mješovitih borilačkih sportova. Ovdje je u pitanju bila dodjela nagrada za 2019. godinu, koja se prema pravilu trebala održati u srpnju. No, zbog cijele situacije s korona virusom i činjenicom da je sportski svijet stao u jednom trenutku, a UFC bio prvi od većih svjetskih sportskih organizacija koji se vratio natjecanju, organizator je istu pomaknuo za kraj godine pa onda u konkurenciju dodao i sve ono što se u svijetu MMA-a dogodilo do srpnja ove godine. Tako da se ovdje radi o nagradi za period od siječnja 2019. do srpnja 2020. godine.

Tradicionalno, nagrada "Fighters Only" dijeli se u nekoliko kategorija, a u nastavku teksta možete saznati koja je bila najbolja borba, tko je imao najbolji nokaut, tko je bio najveće iznenađenje godine itd.

Nagrada "Fighters Only":