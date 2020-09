Adesanya je poslao Costu na spavanje, Blachowicz šampion!

U okršaju neporaženih UFC-ovih boraca Adesanya je potvrdio da je neprikosnoveni vladar srednje kategorije. Srušio je Costu i lako obranio pojas, a idućega želi Jareda Canonniera

<p>Veliki UFC-ov lajavac <strong>Israel Adesanya</strong> (31) došao je u noći na nedjelju po hrvatskom vremenu do jubilarne 20. pobjede u profesionalnoj MMA karijeri u isto toliko mečeva.</p><p>Nigerijsko-novozelandski borac na UFC-u 253 u Abu Dhabiju je obranio naslov prvaka u srednjoj kategoriji protiv Brazilca <strong>Paula Coste</strong> (29) nakon jedne minute u drugoj rundi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening UFC zvijezda</strong></p><p>Costi je, pak, ovo bio prvi poraz u karijeri do kojega je došao prilično nonšalantnim pristupom u oktogonu, uz provokacije prema protivniku. Adesanya ga je oborio lijevim krošeom iza lijevog uha, a onda ga dovršio serijom udaraca na tlu.</p><p>Raspoloženi Israel izvodio je predstave po ringu i odmah sa šefom najveće svjetske MMA organizacije <strong>Danom Whiteom</strong> počeo pregovarati o boljoj zaradi u postocima za iduće mečeve.</p><p>- Očito ste svi zaboravili, mislili ste da sam dosadan zbog onoga što se dogodilo zadnji put. Ali morao sam vas sve natjerati da zapamtite - rekao je Adesanya nakon pobjede pa prozvao idućeg protivnika.</p><p>Trebao bi to biti Amerikanac <strong>Jared Cannonier</strong> (36) koji ima tri pobjede zaredom (Branch, Silva, Hermansson) i prije eventualnog napada na titulu čeka ga bivši prvak <strong>Robert Whittaker</strong> (29).</p><p>- On je sjajan tip i volim njegovu energiju. Već sam mu poslao poruku: "Uništi Roberta Whittakera i ti si sljedeći". Pobijedi li ga i dominira u tom meču, želim njega za idućeg protivnika - rekao je Adesanya.</p><h2>Blachowicz uzeo pojas i prozvao Jonesa</h2><p>Poljak <strong>Jan Blachowicz</strong> (37) u doglavnoj borbi večeri na sličan je način došao do pobjede protiv Amerikanca <strong>Dominicka Reyesa</strong> (30) i osvojio upražnjeni naslov u poluteškoj kategoriji.</p><p>Poljaci su tako postali peti narod koji je u ovoj organizaciji dao više od jednog prvaka. Ranije je to u ženskoj slamka kategoriji napravila <strong>Joanna Jedrzejczyk</strong> (33).</p><p>- Na pameti mi je samo jedno ime. <strong>Jone Jonesu</strong>, gdje si? Nemoj biti tip koji odustaje. Mi to ovako radimo u Poljskoj. Ja sam tu i čekam te - rekao je Blachowicz nakon pobjede i otkrio kako će uskoro dobiti dijete.</p><p>Idući bi mu protivnik mogao biti pobjednik brazilskog okršaja između Thiaga Santosa (36) i Gloveta Teixeire (40), koji se bore 7. studenog.</p>