Adriano: Pijan sam trenirao, a bez piva i votke nisam mogao...

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1922 ljudi. Ovo su njihove priče.

Brazilac Adriano Leite Ribeiro trebao je krenuti stopama Ronalda Nazaria i godinama rešetati mreže gdje god zaigra.

Kako je Il Fenomeno imao problema s ozljedama, tako je i L'Imperatorea sprječavala ovisnost o alkoholu.

- Smrt oca me uništila. Stalno sam bio pijan i Inter me je oporavio. Izolirao sam se, vidio sebe u Italiji samog, tužnog i depresivnog pa krenuo piti. Došao sam pijan na trening i odveli su me na spavanje. Inter je prijavio da sam ozlijeđen - počeo je Brazilac pa nastavio:

- Znam da sam stalno patio kad mi je otac umro, a bio sam sretan samo kad sam pijan i pio sam sve. Viski, vino, votku, pivo... Puno piva! Nikako nisam mogao prestati i morao sam otići iz Intera. Razumio sam da su problem ljudi oko mene koji su me vodili na zabave gdje su bile žene i alkohol. Nisam mislio ni na što drugo. Vratio sam se u Brazil, odustao od milijuna ali sam ponovno našao sreću.

Povratka staroj slavi više nije bilo. U jednom je navratu bivši Interov kapetan Javier Zanetti pričao da je Adriano uvijek golove posvećivao ocu, a kad je upao u depresiju, nitko ga nije mogao izvući.