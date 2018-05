AEK otkupio Marka Livaju, Las Palmas će napustiti i Halilović

Hrvatski napadač Marko Livaja (24) napustio je španjolski Las Palmas nakon što je grčki prvak AEK uplatio za njega 2 milijuna eura, priopćio je u petak Las Palmas.

Livaja je protekle sezone bio na posudbi u AEK-u koji je imao pravo otkupa njegovog ugovora što je sada i iskoristio. Platio je Las Palmasu 200.000 eura što im ga je bio posudio te dodatnih 1,8 milijuna eura za otkup njegovog ugovora.

AEK, koji će iduće sezone igrati u Ligi prvaka, morao je uplatiti ovaj novac do 16. lipnja. To je učinio puno prije roka kako bi mogao pripremati ekipu za europski iskorak. Livaja je u 42 utakmice zabio 10 golova, a sedam puta je asistirao, čime je bio najbolji strijelac kluba. Iako se nije našao na popisu hrvatskog izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo u Rusiji skrenuo je pažnju na sebe.

Las Palmas je pak ispao iz španjolske prve lige pa je zadovoljan ovakvim ishodom. Livaju su u ljeto 2016. godine doveli kao slobodnog igrača te s njim potpisali ugovor na četiri godine. U prvoj, i posljednjoj sezoni, za žute s Kanarskih otoka nastupio je u 27 utakmica te 7 putra zatresao mrežu, a tri puta je dodao za gol.

Posljednju utakmicu u španjolskoj prvoj ligi odigrao je travnju 2017. pred svojom publikom u remiju 1-1 protiv Alavésa. Nezadovoljan jednom sudačkom odlukom dotaknuo je rukom suca tvrdeći da je donio nepravednu odluku nakon čega je dobio crveni karton. Organizator natjecanja, La Liga, kaznila ga je zabranom igranja u idućih pet utakmica, točno onoliko koliko je bilo preostalo do završetka prvenstva.

Dva mjeseca kasnije ga je Las Palmas posudio AEK-u do 30. lipnja 2018. Španjolski klub je od rujna smijenio tri trenera nastojeći prodrmati momčad u borbi za opstanak u ligi. U prosincu su iz meksičkog Cruz Azula doveli španjolskog trenera Pacu Jémeza koji je prije dva mjeseca rekao da bi Livaja bio u njegovoj momčadi da mu je klub bio pružio takvu mogućnost. Las Palmas nije ostvario niti jednu pobjedu u posljednjih 16 utakmica.

Oba Halilovićeva kluba ispala u drugu ligu

Osim Livaje klub bi trebao napustiti i 21-godišnji mladi hrvatski reprezentativac Alen Halilović. Njega je u Las Palmas prije godinu i pol dana bio posudio njemački Hamburger SV, a idući mjesec istječe ta posudba. No Hamburger SV je također ispao iz prve lige pa je zasad neizvjesno gdje će ofenzivni vezni nastaviti karijeru. On želi igrati prvu ligu. Las Palmas je imao pravo otkupa njegovog ugovora za oko 4 milijuna eura, no s obzirom da je ispao u drugu ligu taj posao je praktično otpao.