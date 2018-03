Agent Jürgena Kloppa: Bayern je jako zainteresiran za njega...

Otkad je došao u Liverpool, Jürgen Klopp potpuno je preporodio uvođenjem takozvanog modernog nogometa. "Redsi" su u četvrtfinalu Lige prvaka gdje će snage odmjeriti s Manchester Cityjem te su u borbi za drugo mjesto u Premier ligi. Stoga nije ni čudno što je Bayern opet obnovio interes za njega.

Klopp je više puta izrazio nezadovoljstvo što nema zimske pauze u engleskoj Premier ligi, te mnogi smatraju kako bi upravo to mogao biti glavni razlog razlog ako Nijemac napusti Liverpool. No Engleski nogometni savez je najavio nedavno kako razmišljaju o uvođenju zimske pauze koja bi trajala otprilike dva tjedna, ali utakmice na legendarni Boxing day bi se i dalje igrale.

- Jürgen je pod ugovorom do 2022. godine i mislim kako njegov posao u Liverpoolu još nije završio. Ali morate uzeti niz činjenica u obzir kada dođete u Englesku, a to je izostanak zimske pauze. To promijeni vašu rutinu - rekao je Kosicke te se osvrnuo na interes Bayerna:

- Moram reći kako je Bayern često bio opcija jer Jürgen pozna predsjednika Bayerna jako dobro. Ali nikad nije bilo pravo vrijeme, i ništa se nije dogodilo u vezi prelaska. Treniranje jednog od najvećih klubova u Europi nije nešto neinteresantno, ali sve se ostalo mora poklopiti. Da, Bayern je u potrazi za trenerom ovo ljeto, ali Klopp ima ugovor na duže vrijeme. U ovome trenutku ne razmišlja ni o kome drugome, nego samo o 'redsima'.

- On bi definitivno radio jako dobar posao ondje. Bayern i Klopp bi bili dobra kombinacija, ali ne skoro - zaključio je za kraj Kosicke u intervjuu za Sport 1.

Liverpool trenutačno igra jedan od najljepših nogometa u Europi te jako podsjećaju na Borussiju Dortmund s kojom je Klopp 2013. godine došao do finala Lige prvaka, u kojem su izgubili upravo od Bayerna.