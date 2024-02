Agüero o problemu koji ga je umirovio: 'Imao sam pritisak u glavi, nešto kao da se utapam'

Bio je jedan od najboljih napadača koje smo gledali u Premiershipu, nakon toga je prešao igrati s kumom Lionelom Messijem u Barcelonu, ali zbog problema sa srcem je 15. prosinca 2021. godine veliki Sergio Agüero (35) 'objesio kopačke o klin'. Argentinac se dvije i pol godine nakon nemilih scena prisjetio posljednje profesionalne utakmice protiv Alavesa u dresu Barcelone.

Tad je zbog bolova u prsima i vrtoglavice napustio teren, a doktori su mu rekli da treba uzeti tri mjeseca pauze. Otkrio je kako se točno osjećao na utakmici jer mu se isto dogodilo na treningu tjedan dana prije.

- Nisam osjećao bol, bilo je kao da se utapam - imao sam veliki pritisak u glavi. Shvatio sam da sam bolestan, pomislio sam 's**nje tako sam loš'. Skočio sam na udarac glavom, a oni su otišli u kontru i počelo mi se vrtjeti. Htio sam se smiriti, osjećao sam da ću se onesvijestiti. Htio sam nešto reći, ali riječi nisu izlazile - prisjetio se Kun pa nastavio:

- Za ruku sam uhvatio kapetana Alavesa kao da mu želim reći 'prekini igru'. On je počeo vrištati pa je sudac prekinuo igru. Kad sam se smirio, osjetio sam da mi srce brže kuca. Uhvatio me napadaj aritmije, a tjedan dana prije toga mi se to dogodilo na treningu. Sergio Agüero je u karijeri prema Transfermarktu odigrao 685 utakmica u kojima je zabio 385 golova i 116 puta asistirao. Pet je puta bio prvak Engleske, a u dresu Argentine je osvojio Copa Americu. Igrao je za Independiente, Atletico Madrid, Manchester City i Barcelona.