'Aj ti, ne, ajde ti. Ma ipak bolje da ti pucaš'. I došao je Kova: Evo kako smo zabili Turskoj

Turci su letjeli terenom pred 40 tisuća fanatičnih navijača koji su ih gurali u napad. Hrvatska je visjela kao luster. Dominik Livaković skinuo je dva zicera, a uz to je domaćinima gol poništen zbog zaleđa. Mirisalo je na tešku hrvatsku noć u Bursi.

Izgledali smo preplašeno i nedorečeno, panično u obrani, a onda ono na što smo naviknuli od 'vatrenih'. Šah mat u tri poteza i Hrvatska vodi 1-0 pa onda i 2-0 protiv Turske u drugom kolu kvalifikacija za Euro! Prvi gol zabili smo u 20., a drugi u 45+4. minuti!

Josip Šutalo poslao je fantastičnu loptu za Josipa Stanišića koji je probio desnu stranu pa proigrao Pašalića koji je bio u sredini srca šesnaesterca. Imao je otvoreni put za udarac, no bio je neodlučan, dodao je Perišiću, koji mu je vratio, kao da nisu znali što napraviti s loptom. 'Ajde ti, ne, ipak ti, ma možda bi bilo bolje da ti pucaš'. I u svoj toj neodlučnosti, na našu sreću, iz drugog plana osvanuo je Kovačić. Pašalić ga je ugledao, servirao mu loptu, a Mateo je mirno i precizno pogodio donji desni kut za 1-0 i utišao krcati stadion.

Unatoč primljenom golu, stanje na terenu ostalo je isto. Turska je dominirala i prijetila, a onda krajem prvog poluvremena sjajna hrvatska akcija i novi Kovačićev gol za 2-0! U trenucima dok su domaćini žestoko pritisnuli, ukrali smo im loptu, Modrić je fenomenalno proigrao Pašalića koji je išao sam na turskog golmana. Obranio mu je udarac, ali odbio je loptu točno na nogu raspoloženog Matea koji je ugurao loptu u mrežu.

Kova je u 93. nastupu za bio četvrti i peti gol za reprezentaciju i to prve u gostima. Zabijao je Gibraltaru i sjajna dva gola u porazu od Portugala na Poljudu u Ligi nacija. Ova dva su izuzetno bitna i važna jer došla su u trenutku kada je Hrvatska bila u podređenom položaju. No, to je Hrvatska. Prkosna i ona koja se nikad ne predaje. Toliko puta viđeno.

