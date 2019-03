Solari broji zadnje dane, Jose Mourinho opet u Real Madridu

Jose Mourinho bit će imenovan privremenim trenerom Real Madrida, javlja Goal.

Santiago Solari pred otkazom je, a vjerojatno će nogu konačno dobiti nakon nedjeljne utakmice s Real Valladolidom, neovisno o ishodu. To je odlučeno na četverosatnom sastanku uprave kluba koji su predvodili Florentino Perez i Jose Angel Sanchez, a tamo je i donesena odluka o najboljoj mogućoj zamjeni - Joseu Mourinhu.

Mourinho je u svojoj prvoj eri u klub doveo najboljeg igrača svijeta, Luku Modrića, a nedavno je nahvalio njegovog reprezentativnog suigrača Ivana Rakitića uz komentar kako je Raketa jedan od najpodcjenjenijih na svijetu... A ako bude lista želja, lako moguće da će se upravo Ivan naći na njoj!

Solari je na klupi Reala od listopada, no šokantan poraz 4-1 od Ajaxa na domaćem terenu bio je kap koja je prelila čašu. Usprkos tomu, čelnici kluba i dalje su razmišljali kako bi možda bilo najbolje zadržati Solarija na klupi do kraja sezone, no od te ideje su, izgleda, odustali.

Mourinho, međutim, neće dobiti trajni ugovor te se u Madridu nadaju kako bi uoči sljedeće sezone možda uspjeli nagovoriti Zinedinea Zidanea na povratak u klub. Oni bi ga već sad htjeli nazad, no Zidane ne smatra da je sada u dobroj poziciji da vratiti se u momčad.

A na listi želja uz Zidanea i Mourinha bio je i Joachim Löw, no čini se da Nijemac, poput Zidanea, također ne bi bio dostupan prije ljeta, a novi trener im treba odmah te će on imati tek tjedan dana pripreme do prvenstvene utakmice sa Celta Vigom. Ipak, nasreću novopridošlice, ubrzo stiže reprezentativna pauza...