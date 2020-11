Ajaxu igrali i 'pozitivni': Testovi lažu, naši igrači nemaju koronu!

Ajax je posumnjao u rezultate testova i lažno zaraženi trojac opet testirao. Bili su negativni i igrali. Sad je na sličnim mukama kijevski Dinamo, koji je uoči Barcelone ostao sa svega 13 igrača. Ali, što ako svi počnu sumnjati u Uefine testove?

<p>Imamo na raspolaganju samo 13 igrača, nemam baš puno zamjena, a taktika će nam biti samo da igramo nogomet, rekao je trener kijevskog Dinama <strong>Mircea Lucescu</strong>.</p><p>On je uoči gostovanja kod Barcelone u srijedu ostao bez devet igrača zaraženih korona virusom.</p><p>- Bit će problem igrati. Bilo bi bolje odgoditi utakmicu za neki drugi dan, ali moramo igrati - dodao je.</p><p>U nedjelju je klub potvrdio da su zaraženi Georgij Citaišvili, Denis Harmaš, Mikkel Duelund, Olexandr Karavajev, Tudor Baluta i Mikola Šaparenko, a od ranije su pozitivni Georgij Buščan, Vitalij Mikolenko i <strong>Denis Bojko</strong>, kao i pomoćni trener Emil Caras i još četiri člana stožer, u kojem je i <strong>Ognjen Vukojević</strong>.</p><p>Prijetila je odgoda utakmice jer prema Uefinim pravilima, svaki klub mora na raspolaganju imati najmanje 13 igrača s A liste. Taman je toliko negativnih u Dinamu...</p><p>- Barcelona nije na razini da osvoji Ligu prvaka jer Bayern, Manchester City ili PSG imaju šire rostere. Barca ima Lea Messija, koji radi čuda i ne razmišlja o sebi nego o klubu i žrtvuje se za momčad, ali novom treneru treba barem šest mjeseci i na proljeće će to biti posve druga momčad - dodao je Lucescu.</p><p>A vrlo je slične korona probleme imao i Ajax. Naime, u ponedjeljak je otputovao u Dansku sa samo 17 igrača jer je njih 11 imalo pozitivan test na Covid-19. Ali, Ajax nije vjerovao rezultatima Uefinih testova i ponovno je testirao iste igrače!?</p><p>- Neki igrači smiju igrati u Nizozemskoj, ali ne u Danskoj - rekao je trener <strong>Erik ten Hag</strong>, ne objasnivši kako to misli.</p><p>Uglavnom, André Onana, Ryan Gravenberch i <strong>Dušan Tadić</strong> krenuli su na put u Dansku, iako to prvotno nisu smjeli. Obavili su u utorak ujutro novo testiranje, test je bio negativan i našli se u momčadi za utakmicu! Svi trojica su igrali, a Tadić je bio junak pobjede 2-1 jer je imao gol i asistenciju.</p><p>A zašto je Ajax posumnjao u rezultate testova? Jer su ta trojica igrača već bila pozitivna prije nekoliko mjeseci. Ostali pozitivni igrači Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg i Zakaria Labyad nisu išli u Dansku.</p><p>Hoće li to otvoriti novo poglavlje u nogometu u korona doba? Da svaki klub dovede u pitanje vjerodostojnost Uefina testiranja?</p>