Ajde, promaši to! Izbacila je grudi kako bi omela golfera...

Klasično toplo poslijepodne u Arizoni, golf i malooo još nečega. Ima li ljepšeg načina za provesti dan? Najveće zvijezde golfa okupirale su turnir Phoenix Open gdje su se borile za prestižnu titulu, ali titulu glavne face turnira ukrala im je jedna navijačica.

U jednom trenutku sunce je donijelo val vrućine, a to je posebno zasmetalo jednoj gospođi kojoj je bilo toliko vruće da je izbacila svoje grudi i oduševila navijače. No sad ne znamo jel' to od vrućine ili samo jer je htjela omesti igrače, ali ostatak mase nije se bunio.

Foto: screenshot/

Bujna navijačica čak je i uspjela omesti jednog igrača koji je promašio rupu s udaljenosti od svega nekoliko metara. Postala je pravi hit, a nakon njezinog prvog performansa, navijači su bili nezasitni pa su tražili još...

Nisu dobili, ali bili su zadovoljni onime što su vidjeli. Bujnom gospođom koja je postala apsolutni hit turnira.