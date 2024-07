Ajduković: Poraza od Nadala koštao me loš prvi servis, koji mi je inače na turniru bio dobar

Hrvatski tenisač Duje Ajduković (23) stigao je u Umag, gdje će nastupati na ATP turniru. Nakon poraza od Rafaela Nadala (38) u tri seta u polufinalu ATP Bastada, Splićanin je stigao do najboljeg plasmana u karijeri - 110. mjesta. U razgovoru za Hinu, Ajduković je govorio o najboljem tjednu u svojoj karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:40 ATP Umag | Video: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Ha, uvijek ima puno sitnih faktora koji se poklope, ali se treniralo i radilo jako kroz cijelu godinu. Moglo se dogoditi i puno prije. Nažalost, četiri-pet mečeva sam izgubio u tie-breaku trećeg seta. I tu se mogao dogoditi "taj tjedan", ali nije. Eto, sad se dogodio - započeo je.

Varaždin: Davis Cup, meč Duje Ajduković - Bergs Zizou | Foto: Vjeran Zgance Rogulja/PIXSELL

Ajduković je najteži meč odigrao protiv Kotova (osmina finala), kaže, dok je za Monteira (četvrtfinale) znao da mu odgovara "matchup". Analizirao je meč protiv Nadala i istaknuo gdje je griješio.

- Činjenica je da sam izgubio jedno šest, sedam poena na početnički način i to je ono što će me još dugo smetati. Ali ono što me, ipak, više od toga smeta je postotak prvog servisa, koji je bio loš. Meni je servis, generalno, solidno oružje. Zapravo, jako dobro oružje, jer sam tijekom turnira servirao jako dobro. Tako se potrefilo - rekao je Ajduković i nastavio:

- Naravno da mi puno znače pohvale bekenda od strane Nadala. Svakome tko igra tenis bi značile, pa tako i meni.

Suparnik u prvom kolu ATP Umaga bit će mu Talijan Luciano Darderi (22, ATP - 35.), peti nositelj turnira.

Varaždin: Davis Cup, meč Duje Ajduković - Bergs Zizou | Foto: Vjeran Zgance Rogulja/PIXSELL

- Znamo se solidno. Jako dobar je igrač na zemlji. Više-manje svi dobri rezultati su mu sa zemlje, tako da je strašno neugodan. Pristupit ću meču maksimalno ozbiljno i nadati se najboljem - rekao je Ajduković i zaključio kako mu motivacije pred domaćom publikom neće nedostajati.