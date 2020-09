Ajme debakla: Hrvatska skupila manje bodova od Gibraltara, Farskih Otoka, Kosova i Malte!?

Iduće sezone hrvatski će prvak morati u prvo pretkolo Lige prvaka, a u Europskoj ligi nećemo imati ni jedan klub! Pobjednik Kupa, doprvak i treći krenut će od drugog pretkola Konferencijske lige

<p>Spasitelj hrvatskog nogometa u večeri koja je prijetila potopom kakav je oblio Rujevicu u zadnjih sat vremena utakmice bio je - Portugalac.</p><p>A znate li koliko je golova u karijeri zabio taj 179 cm visoki <strong>Joao Escoval</strong> (23)? Dva. U rujnu prošle godine u HNL-u Varaždinu u pobjedi 2-0 i sinoć u trećem pretkolu Europske lige za pobjedu <a href="https://www.24sata.hr/sport/forza-fiume-rijeka-na-rujevici-preko-kolosa-trazi-play-off-el-718298">Rijeke nad ukrajinskim Kolosom 2-0</a>.</p><p>Da, četvrtak je nudio turobnu večer za hrvatski nogomet jer čak 283 minute Lokomotiva, Hajduk i Rijeka nisu uspjeli zabiti gol Malmöu, Galatasarayu i Kolosu. Sve do 103. minute na Rujevici i Escovaloga gola. Iako čovjek uopće nije trebao biti na terenu!</p><p>- Ulazak Escovala nije bio planiran, Velkovski je morao izaći - otkrio je trener <strong>Simon Rožman</strong>.</p><p>Pobjedu je potvrdio <strong>Franko Andrijašević</strong> u 115. minuti.</p><p>Da je Rijeka izgubila od Kolosa, bio bi to kolosalni debakl hrvatskog nogometa u Europi. Srećom, Rožmanove trupe došle su do playoffa i idući četvrtak navijat ćemo za dva hrvatska kluba u skupini Europske lige. Rijekin je suparnik neugodni Kopenhagen, a veliki favorit za ulazak u skupinu je Dinamo, koji će ugostiti estonsku Floru iz Tallinna. Igra se jedna utakmica.</p><p>Hrvatski nogomet ove je sezone imao čak pet klubova u Europi. Sličan scenarij neće se tako brzo ponoviti. Jednostavno, hrvatski klubovi svojim su rezultatima uništili nacionalni koeficijent, u osam nastupa Dinamo, Lokomotiva, Rijeka, Osijek i Hajduk imaju tek dvije pobjede (Hajduk kod Renove i Rijeka protiv Kolosa), Uefa u zbrajanju koeficijenta Dinamov prolaz na jedanaesterce protiv Cluja vodi kao remi, a svi su zajedno skupili pet čistih poraza. Dinamo od Ferencvarosa, Lokomotiva od Rapida i Malmöa, Osijek od Basela i Hajduk od Galatasaraya.</p><p>Da bismo imali dva kluba u pretkolu Lige prvaka i gotovo pola lige u Europi, hrvatski su klubovi u pet godina morali natući bodova da budemo na 15. mjestu u Europi. No, već na kraju prošle sezone, unatoč Dinamovim uspjesima u Ligi prvaka, Hrvatska je ljosnula na 20. mjesto (da, čak i iza Srbije...), a to znači da iduće sezone hrvatski prvak ide u prvo pretkolo Lige prvaka, a u Europsku ligu - ne ide nitko!</p><p>Reforma eurokupova, koja kreće idućega ljeta, znači uvođenje trećeg natjecanja, Konferencijske lige, a u Europskoj ligi igrat će samo 20 klubova. Hrvatski će osvajač Kupa, doprvak i treći krenuti od drugog pretkola Konferencijske lige.</p><p>Ova je sezona, pak, počela jako loše. Gore navedeni rezultati znače da je pet hrvatskih klubova u osam utakmica uspjelo skupiti svega 1,300 bodova za koeficijent.</p><p>A pazite sad tko je sve osvojio više bodova ove sezone: Cipar, Sjeverna Irska, Mađarska, Srbija, BiH, Rumunjska, Bugarska, Slovenija, Azerbajdžan, Albanija, Makedonija, Gruzija, Crna Gora, Litva, Wales, R. Irska, Moldavija, Latvija, ma vjerovali ili ne čak i Farski Otoci (2,625), Kosovo (1,833), Gibraltar (1,666) i Malta (1,500)! Užas!</p><p>Hrvatska je u ovom trenutku tek 44. u Europi po učinku klubova. Naravno, svi su patuljci dosad već ostali bez ijednog predstavnika i Hrvatska će se penjati na listi. Ali nažalost ne previsoko. Jer sve što Dinamo i Rijeka do kraja sezone osvoje, dijeli se s pet, koliko je klubova HNL dao u eurokupovima.</p><p>Sad i tko zna kad će opet...</p><h3>Trenutačni poredak prema koeficijentima koji određuju broj predstavnika u Europi, a zbrajaju se rezultati zadnjih pet sezona:</h3>