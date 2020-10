Ajmo, Borna! Opet Rus stoji na putu do titule u St. Peterburgu

Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić drugu godinu zaredom izborio je finale ATP turnira u Sankt Peterburgu. Lani je izgubio od Daniila Medvedjeva, a sad ga čeka Andrej Rubljev

<p>Feliciano López, Roman Safiulin, Reilly Opelka, Miloš Raonić. Popis je to tenisača koje je <strong>Borna Ćorić</strong> (23) izbacio na putu do novog finala ATP turnira u Sankt Peterburgu, gdje će pokušati doći do treće titule na touru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borna trenira u Parizu</strong></p><p>Lani je na istom mjestu izgubio od domaćeg aduta Daniila Mevedjeva, a sad mu je s druge strane još jedan Rus, <strong>Andrej Rubljev</strong> (22), koji ga je dobio u sva tri dosadašnja meča, i to bez izgubljenog seta. Eto prilike za poravnanje računa.</p><p>Finale u Sibur Areni počinje u 15.30, televizijski je prijenos na programu Sport Klub 2, a tijek meča možete pratiti i u ovom članku.</p>