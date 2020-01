Pale su Srpkinje! Hrvatice su na korak od četvrtfinala EP-a

Bila je to prava drama u Budimpešti, ali jako slatka! Barem što se tiče nas. Hrvatske vaterpolistice su došle do povijesne pobjede nad Srbijom od 9-8 (2-1, 3-2, 3-3, 2-1) i stigle na korak od četvrtfinala Eura!

Obje reprezentacije su u ovu utakmicu ušle s dva poraza i devet zabijenih golova, no naše 'barakudice' su bile svjesne da za prolazak u četvrtfinalu moraju pobijediti Srpkinje. Bila je to dosta napeta utakmica od samog početka. U prvoj četvrtini su čvrste obrane došle do izražaja, ali i neke loše reakcije u napadu, ali zato smo vidjeli smo u drugoj i trećoj četvrtini. Vidjeli smo 11 golova i sjajnu igru na obje strane.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Naše sirene su vodile i držale vodstvo, ali Srpkinje nam nisu dale da se odvojimo. No sve do posljednje četvrtine. Miljković nam je s dva gola donijela jako bitnu prednost (9-7) u samu završnicu, a tu prednost smo sačuvali teškom mukom. Srbija je smanjila na 9-8 i tada je nastupila prava panika. Naše su u napadu samo zavlačile, a Srpkinje su dobile priliku za izjednačenje. I zamalo je iskoristili.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zabile su za 9-9, ali nakon sirene koja nas je spasila i donijela nam dva boda i povijesnu pobjedu u grupnoj fazi. Naše su do sad pobjeđivale samo Turkinje, a to je bilo u razigravanju za konačni poredak.

Najbolje kod nas su bile Ivana Butić i Emmi Miljković koje su zabile po dva gola, a Emmi nam je svojim golom i donijela pobjedu. Domina Butić, Miroslavić, Lordan, Skelin i Carević su zabile po jedan. Kod Srpkinja su dva zabile Miličević i Mandić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hrvatice nakon tri kola imaju tri boda i nalaze se na četvrtom mjestu, a ta pozicija donosi plasman u četvrtfinale. Naše još imaju dva kola za odraditi, u petak nas čeka Rusija, a u nedjelju Slovakinje za konačnu potvrdu prolaska u povijesno četvrtfinale Eura.