Ajmo po plavo proljeće! Stigli sastavi za povijesnu utakmicu

AJMO, DINAMO!

To je to, napisane tu kartice i kartice tekstova, ali večeras će sve te najave biti zaboravljene jer Dinamo je koračić do skidanja europskog prokletstva. Oršić, Ademi, Gavranović, Olmo i društvo igraju utakmicu o kojoj su sanjale generacije u Dinamu i blizu su nečega što u plavom dresu nije uspjelo Modriću, Šukeru, Prosinečkom, Mandžukiću, Cvitanoviću, Da Sivli, Zajecu, Mlinariću, Cici i Niki Kranjčaru... Proljeće u Europi je tu, treba ga samo potvrditi, a za to će biti dovoljan i bod protiv Spartaka iz Trnave u 4. kolu Europske lige. Pobjeda znači da je Dinamo dva kola prije kraja osigurao prvo mjesto u skupini što donosi dobru poziciju u ždrijebu šesnaestine finala. Zagreb je spreman za povijesnu večer, dinamovci su spremni, na krilima 20 tisuća navijača igrat će za povijest. Sretno, plavi!