Ajoj, sve su zas*ali... Fekalije prekinule bejzbolsku utakmicu

Gradski derbi Los Angeles Dodgersa i Angelsa u utorak, generalna proba za novu sezonu MLB-a koja počinje ovaj četvrtak, pretvorila se u fijasko nakon što je utakmicu tijekom petog inninga prekinula puknuta kanalizacijska cijev.

Fekalije su poplavile rub terena, ali i unutrašnjost stadiona. Nakon polusatnih pokušaja da se nered sanira, organizatori su morali otkazati utakmicu. Gradski službenici nisu mogli otkriti što je izazvalo izlijevanje kanalizacije.

Problemi nisu prestali ni nakon što su ljudi otišli sa stadiona. Radnici su mogli samo pokušati raspršiti fekalije metlama (?!). Nakon nekog vremena, šmrkom su oprali zahvaćena područja. Osim terena, nastradale su i svlačionice.

- Kako us*an način da završimo predsezonu - nasmijao se Ross Stripling, bacač Dodgersa.

- Fuj - kratak je bio Corey Seager, koji igra na poziciji shortstopa.

Outfielder Andrew Toles prvo je pomislio da se radi o prolivenom energetskom piću. Ali njegove nosnice ubrzo su ga razuvjerile.

- Pomirisao sam to i bilo je gadno. Neću vam reći što sam točno namirisao, bilo je tu svega. Užasno - rekao je Toles novinarima.

Broken water main causes flooding at Dodger Stadium two days before @SFGiants opener

Tuesday's preseason game at Dodger Stadium was cut short when sewage began to leak onto the field from along the warning track.