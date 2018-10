Akcijom 'As za spas' na turniru u Umagu prikupili 27.440 kuna Humanitarna akcija 'As za spas' u suradnji s HEP-om kao sponzorom i partnerom umaškog ATP turnira za svaki pogođeni as stavljala je 80 kuna sa strane. Cijeli iznos ide Hrvatskom savezu tenisača u kolicima