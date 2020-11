'Ako će Poljud ubuduće biti dom 'vatrenih', onda je logično da HNS uloži u infrastrukturu...'

<p>Ono što je do jučer bilo nezamislivo, danas se dogodilo. A to je sastanak između predsjednika Hajduka i HNS-a.</p><p>Kao što je i najavio u ponedjeljak, predsjednik <strong>Hajduka Lukša Jakobušić</strong> je ispunio. Pojavio se u utorak u Zagrebu i razgovarao s predsjednikom HNS-a Davorom Šukerom o svim temama koje se tiču splitskog kluba i hrvatske krovne organizacije. A koji su zaključci?</p><p>- Ovo je normalan slijed i put nakon što sam bio sa svim dionicima u Splitu i normalno je da dođem do predsjednika HNS-a. Govorili smo o puno stvari, bili smo sami pa smo bili otvoreniji. Upoznao sam predsjednika sa svime što tišti Hajduk svih ovih godina, ali sam ga upoznao i s mojim načinom funkcioniranja i kako gledam na to sve skupa. Kako da kažem, na potezu je Savez odnosno predsjednik - rekao je Lukša Jakobušić ispred sjedišta HNS-a.</p><p>- Mislim da je ovaj uvod dovoljno dobar zaključak. Da smo se našli, da smo otvorili dijalog. Da smo razgovarali vrlo otvoreno. O puno širim temama nego što je to prije bilo kada smo se gađali priopćenjima i zahtjevima. Baš smo išli u širinu. Moj fokus je Hajduk i tako će biti, pogotovo sljedećih godinu dana. Volio bih pratiti kako to radi HNS. Ja sam novi u nogometu treba mi malo da pohvatam, a želim gledati kako to predsjednik s iskustvom radi i vidjeti kako on reagira. Pa ću se ja tako postaviti.</p><p>Jakobušić je na funkciju predsjednika stigao prije nešto manje od mjesec dana i odmah se 'bacio' na konkretne zadatke. Dugo je trajala šutnja između Hajduka i HNS-a, ali čini se da se sada sve pokrenulo s mrtve točke nakon sastanka koji bi trebao biti temelj za buduću puno bolju suradnju Majstora s mora i HNS-a.</p><p>- Mi ćemo svoju poziciju HNS-u tražiti kroz nogometni savez splitsko-dalmatinske županije. Kada tamo ojačamo, kada postanemo lideri u svojoj kući, lakši će nam biti ulazak u HNS i lakše će biti komunicirati. Moj način komunikacije nije zahtjev. Samo smo razgovarali. Otvoreno smo razgovarali. Htjeli smo dati do znanja predsjedniku što nas tišti. Nismo imali nikakav zahtjev. Predsjednik je dovoljno pametan da zna što nas tišti. To nije samo zbog Hajduka. Znate što se događalo u vezi Hajduka. Da mi nešto kažemo, a onda se odbije jer smo samo mi to rekli. Predsjednik mora pokazati da je predsjednik, da to može jer može, a hoće li, to ovisi o njemu. Na neki način to nisu zahtjevi, to je logično radi HNS-a, radi svih da se stvari počnu rješavat. Hajduk je indirektno uključen. Mi smo bili glasniji, sad imamo komunikaciju koja je drugačija i vjerujem da će u sljedećih godinu dana do izborne skupštine predsjednik pokazati da je čuo ono što govorimo i da je zainteresiran za rješavanje izazova između nas - rekao je Jakobušić.</p><p>Hrvatska je prije tjedan dana izgubila od Portugala u posljednjem kolu Lige nacija na Poljudu, a u loži se nije pojavio Jakobušić. No on je još uoči utakmice rekao da će utakmice Hrvatske gledati jedino s tribina, kao i ostali gledatelji.</p><p>- Neću sjediti u loži jer nisam u HNS-u i nema potrebe da sjedim. Možemo biti i ovako jedan pored drugoga, vidite da se nađemo. Pratio sam Hrvatsku i pratit ću je ubuduće. Ako ikad budem u tijelima HNS-a, bit ću tamo gdje mi je mjesto. Ako bude gledatelja, bit ću na istoku, ako ne, bit ću doma.</p><p>Poljud je bio domaćin Hrvatskoj protiv Portugala, a tako bi se trebalo nastaviti i u sljedećim utakmicama.</p><p>- Ako će Poljud u sljedećih nekoliko godina biti primarni dom hrvatske nogometne reprezentacije s obzirom na stanje Maksimira, onda je logično da HNS uloži u infrastrukturu. Posebice tu mislim na novi travnjak.</p><p>Riječ je potom prepustio Šukeru koji se kratko obratio novinarima.</p><p>- Vrlo nam je bitno u hrvatskom nogometu da Hajduk bude jak i kompetitivan. Da ima moć. HNS se neće uplitati u nogometni savez splitsko-dalmatinske županije, sve ono što Hajduk mora pokazati kroz te institucije da dođe u skupštinu HNS-a je bitno i ja želim tu dati potporu Hajduku. Želim da mlade igrače stvaraju, da naprave školu, da naprave infrastrukturu. Muče nas sve isti problemi. Zahvalio bih se još jednom i drago mi je. Vrijeme će pokazati, na nama je da odradimo utakmice u Splitu i cijeloj Hrvatskoj i pitat ćete nas sljedeće godine što smo napravili. Vidimo se u Splitu sljedeće godine - poručio je predsjednik HNS-a Davor Šuker.</p><p>A Jakobušić je za kraj dodao:</p><p>- Moj fokus je Hajduk. Kada dođem ovdje, nema me dolje. Kad riješimo svoj status u Nogometnom savezu splitsko-dalmatinske, onda će na neki način određeni ljudi ići u HNS. Meni nije ideja da dođem u HNS. Kad sam tu, nisam dolje. Vidjet ćemo na izbornoj skupštini kako će se karte posložiti, ali Hajduk bi trebao sudjelovati i s dopredsjednikom. I to mi je logično.</p>