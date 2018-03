Ako Cvitanoviću daju otkaz, na klupu će Jurčević ili Jovičević

Mario Cvitanović je na kraju kao trener Dinama “preživio” četvrtak, dan nakon teškog poraza u derbiju na Rujevici. Ostao je trener, ali pitanje je do kada.

Činjenica je da Dinamo u proljetnom dijelu prvenstva izgleda puno lošije od očekivanja. Izgubio je dva od tri derbija, a ni u pobjedi u Osijeku na početku utakmice nije izgledalo dobro. Jedva je u Maksimiru srušio i Slaven Belupo, a nakon 1-4 na Rujevici upalio se alarm za uzbunu.

On zvoni, u Maksimiru nema mira, dio ljudi iz uprave kluba zagovara smjenu Marija Cvitanovića, i to smjenu do subote, odnosno do sutrašnje utakmice s Lokomotivom.

Konsenzusa ipak nema, stavovi su različiti.

Traži se novi kormilar 'plavog' broda

Navodno je baš savjetnik uprave Zdravko Mamić jedan od onih koji ne bi “dirali” trenera u ovom trenutku. Smatraju kako Mario Cvitanović treba odraditi ovu sezonu do kraja. Doznajemo da za njega to uopće i nije tema razgovora, ali...

Činjenica je da Mario Cvitanović nije uspio niti ući u skupine Europske lige. To mu je bio prvi veliki minus.

Istina, prvi je dio sezone odradio bez poraza, ali na proljeće njegova nogometna vizija baš i nije izgleda obećavajuće. Ljudi koji u klubu zagovaraju njegovu smjenu zamjeraju mu loše pripremanje utakmice, poraze u derbijima protiv Hajduka i Rijeke, loše odluke tijekom utakmica i na kraju vrlo lošu igru lidera HNL-a.

U maksimirskim kuloarima vrte se dva imena. Ono bivšeg trener Dinama Nikole Jurčevića i Igora Jovičevića, sadašnjeg trenera Dinama II, s kojim je vodeća momčad druge lige.

Jovičevićem su u Maksimiru vrlo zadovoljni, druga momčad igra vrlo dobro i neki smatraju kako bi on trebao dobiti priliku. Naravno, i Nikola Jurčević ima jake adute. Posljednjih je desetak godina surađivao sa Slavenom Bilićem u reprezentaciji, Lokomotivu, Bešiktašu, West Hamu. Ima veliko iskustvo, a već je radio u Dinamu, s kojim je osvojio dva trofeja, Kup i Superkup.

Jurčević: Pa Dinamo ima trenera

Bio je Jura trener u sezoni 2003/2004. i na početku iduće sezone.

Dobio je otkaz nakon remija s Varteksom u Varaždinu na Veliku Gospu 2004. godine. Ostao je bez posla u “modrom” nakon tri uzastopna remija u HNL-u. Ukupno je na klupi Zagrepčana vodio 55 utakmica, sad bi se mogao vratiti nakon 14 godina.

- Ne mogu ništa ozbiljnije komentirati, pa Dinamo ima trenera, tako da ne razmišljam o tome - kratko nam je odgovorio Jurčević na pitanje bi li prihvatio poziv iz Maksimira.

Jasno je da bi teško odbio, bio bi to za njega velik izazov.

Nakon mnogo godina rada sa Slavenom Bilićem ponovno bi mogao biti glavni trener. Dinamo ima plus devet na ljestvici HNL-a, ali u klubu nema mira. Bliži se polufinale Kupa s Rijekom, ali prije toga slijede tri lakše utakmice, Lokomotiva, Rudeš i Inter. Za očekivati je da Dinamo dobije ta tri susreta, onda bi Cvitanovića teško maknuli. Možda petak ponudi neke odgovore .

Naslov, vjeruju, nije ugrožen, ali cilj je Liga prvaka. Traži se novi kormilar “modrog” broda.