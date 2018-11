Ako je postanem prvak, cijela kategorija može se sramiti...

Ako on smatra da nemam nikakve šanse, to je u redu, njegova stvar. Nisam imao šanse niti u jednoj borbi u UFC-u, pa evo gdje sam, rekao je Derrick "The Black Beast" Lewis u razgovoru za MMA fighting.

Lewis će samo mjesec dana nakon što je spektakularnim nokautom u posljednjim trenutcima borbe pobijedio Alexandera Volkova imati priliku postati prvak teške kategorije ako na UFC-u 230 pobijedi Daniela Cormiera. Kladionice mu u ovoj borbi daju minimalne šanse te je po njima gotovo sigurno da će Cormier s Lewisom napraviti isti posao kao sa Stipom Miočićem.

- Ako ja bez ikakvih vještina postanem prvak, cijela kategorija može se sramiti. Iza mene nema nikakve borilačke pozadine i bila bi to luda situacija u kojoj bi netko takav postao prvak - opisao je Derrick svoje šanse.

Ova je prilika za "crnu zvijer" došla iznenadno, ali takve se ponude ne odbijaju pa makar imao 'samo' 4 tjedna za pripremu.

- On misli da zna nešto o meni, a zapravo nema pojma. Moja leđa su stvarno bila ozlijeđena i trenirao sam po 30 minuta jer više nisam mogao. To je sada u redu i treniram više nego što bih trebao. Liječnici su mi rekli da sam se u nekim slučajevima i pretrenirao - jasan je Lewis.

DC kreće po svoju prvu obranu pojasa prvaka teške kategorije u meču u kojem ima ulogu izrazitog favorita. Ali Lewis je poznat kao borac kojemu je dovoljna jedna sekunda da odnese pobjedu kao i u većini borbi dosad, zato ga ne bi trebalo otpisati u potpunosti.