'Ako Modrić želi više minuta, onda više ne smije ovako igrati'

Real Madrid 'poskliznuo se' i remizirao 1-1 u utakmici 25. kola La Lige na gostovanju kod Raya Vallecana, a hrvatski reprezentativac Luka Modrić počeo je utakmicu od prve minute i proveo 87 minuta na travnjaku.

I dok je strateg 'kraljevskog kluba' Carlo Ancelotti zadovoljan Modrićevom igrom, takav mišljenja nisu i španjolske novine Marca, koje su Modrića istaknuli među trojicom igrača koji su morali pružiti više u utakmici u madridskoj četvrti Vallecas.

Foto: ANA BELTRAN

- Ako Modrić želi igrati više minuta u Madridu, onda više ne smije igrati kao u Vallecasu. Ako Brahim želi igrati svaku utakmicu od prve minute, onda više ne smije igrati tako. Ako Vinicius želi biti najbolji na svijetu, onda ne može igrati kao u Vallecasu. Ova trojica nisu jedini odgovorni za remi, ali su najviše tome pridonijeli lošom igrom - piše Marca.

Real je ovim remijem dao Gironi priliku smanjiti zaostatak na tri boda zaostatka nakon što je madridski klub bio uvjerljiv u međusobnom ogledu prošlog vikenda.

Marca: 'Treba prihvatiti realnost, koliko god bila bilna'

Modrić je 1. veljače igrao cijelu utakmicu u prvenstvu protiv Getafea. Real je nakon toga igrao derbije protiv Atletica i Girone u kojim je 'vatreni' skupio tek 34 minute, a prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv RB Leipziga Modrić je pogledao s klupe.

Statistika Luke Modrića

Foto: Sofascore za 24sata

- Real nije znao dokrajčiti protivnika kada je za to imao priliku. Nije imao igru, karakter ni energiju za uspostaviti dominaciju. Tada je bilo očito kako Modriću nedostaje svježina. On je legenda Real Madrida, i to treba napisati s velikim slovima. Zaslužuje otići na najbolji mogiću način, a publika Vallecana pokazala mu je dužno poštovanje i zapljeskala dok je izlazio iz igre - komentirala je Marca pa istaknula...

- Ali poštovanje legende dolazi i s prihvaćanjem realnosti, koliko god ona bila bolna. Na utakmici se vidjelo kako Modriću nedostaje korak ili dva u usporedbi za kolegama. Na leđima ima više od 38 godina koje ne opraštaju - zaključile su španjolske novine.

Foto: ANA BELTRAN

Iduća utakmica za Modrića i Real je 25. veljače protiv Seville.