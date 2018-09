Ako neće tata, on će: Ronaldo Jr dao 4 gola u debiju za Juve

Nadamo se da je Cristiano Ronaldo prisustvovao debiju svoga sina za Juventusovu u9 momčad i da je ponešto naučio.

Naime, Ronaldo Jr je u subotu u pobjedi 5-1 protiv Lucenta zabio čak četiri gola, dok se njegov otac 'pati' već tri utakmice zaredom kako bi zabio barem jedan.

Ronaldo jr. is already doing better than his dad - scored 4 goals on his debut for the #Juventus U9 team! Wearing the no. 7 shirt of course pic.twitter.com/ez9ucrAGK1