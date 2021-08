Momčad Dinama još je potresena nakon teškog i neočekivanog poraza od Šerifa u Tiraspolu u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka, a trener Damir Krznar zbog ozljeda stopera Rasmusa Lauritsena i Dine Perića mora hitno dovesti pojačanje u obranu.

- Trojica su igrača u završnoj fazi, sad je na sportskom sektoru i upravi da vidi što je najbolje. Jedan je malo skup za naše pojmove, drugi je između, treći najprihvatljiviji jer je u ciklusu i formi. Sad je vaganje. Ne bih o imenima - rekao je Krznar za Sportske novosti.

Francois Moubandje ušao je na stopera nakon Perićeve ozljede u Moldaviji i nije se proslavio. Njegov povratak u sastav mnoge je iznenadio.

- Ako ćemo ga suditi po izvedbi u Tiraspolu, onda ni on ni nitko tko je igrao u toj utakmici nije za Dinamo. Uklopio se u sivilo. On je u zahtjevnoj turskoj ligi odigrao 39 utakmica na vrlo dobroj razini, moram se ponašati odgovorno prema klubu, a i klub prema svojoj imovini. Bilo bi za neozbiljno prekrižiti, potvrdio se u Turskoj i to treba respektirati. Zavrijedio je da stanemo iza njega, treba mu dati kredita - kaže Krznar.

Marina Leovca označio je trećim ili četvrtim lijevim bekom koji je u tranziciji između prve i druge momčadi te će, "ne daj Bože da se ukaže potreba", biti u sastavu.

Kako je vidio nepozivanje Brune Petkovića u reprezentaciju za rujanske utakmice?

- Za mene je to iznenađenje. Bruno je pokazao prošle sezone da je prvi centarfor Dinama, isto tako i u reprezentaciji. Želim razbiti famu o njemu i broju postignutih golova. On nije klasični centarfor, ali smo jako dobro iskoristili tu njegovu manu, on je špica koja izvlači protivničke stopere, ulazi u igru, rasterećuje strane. Drugi poentiraju na račun Petkovića. Da ne bude zabune, ni mi nismo zadovoljni s njegovim pozicioniranjem u šesnaestercu. On mora raditi na tome i svjestan je toga. Napreduje, ali relativno sporo. Morat će to promijeniti kad-tad ako želi biti ozbiljan igrač - rekao je Krznar za Sportske novosti.