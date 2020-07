'Ako se situacija ne promijeni, neće se održati Olimpijske igre'

Predsjednik Organizacijskog odbora Olimpijskih igara u Tokiju Yoshiro Mori rekao je za japansku nacionalnu televiziju da se OI neće održati iduće godine ako se situacija s pandemijom koronavirusa ne promijeni

<p>Može li se koronavirus staviti pod kontrolu bit će najvažniji faktor. To se posebno odnosi na napredak u razvoju ili liječenju cjepivom, rekao je Mori dodajući kako će konačnu odluku donijeti <strong>Međunarodni olimpijski odbor</strong> (MOO).</p><p>Međutim, na pitanje mogu li se Igre održati ako se ovakva situacija sa koronavirusom nastavi, Mori je bio jasan.</p><p>- Ako situacija ostane ovakva - nije moguće.</p><p>Olimpijske igre u <strong>Tokiju</strong> trebale su početi 24. srpnja, ali su zbog pandemije pomaknute za godinu dana. Organizatori i MOO u više su navrata izrazili uvjerenje da će se Igre održati. No, MOO je naglasio kako u slučaju nepovoljne situacije, neće biti nove odgode, već će Olimpijske igre biti otkazane.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja olimpijke i miss sporta Amine Kajtaz</strong></p><p>- Za nas bi bilo previše da odgovorimo na svako od ovih hipotetičkih pitanja. Mislim da ova situacija neće trajati više od godinu dana - naglasio je Mori.</p><p>Nagađa se kako će za pronalazak cjepiva biti potrebno između šest i devet mjeseci, a Mori smatra kako je to ključno. No, postavlja se pitanje trebaju li mladi sportaši imati prioritet prilikom cijepljenja i hoće li svi pristati na cijepljenje.</p><p>- Sada je najvažnije pitanje može li čovječanstvo pobijediti koronavirus - dodao je Mori.</p><p>Još nije poznato hoće li navijači smjeti prisustvovati natjecanjima, te hoće li sportaši morati u karantenu prije početka natjecanja. Na Olimpijskim igrama u Tokiju nastupit će oko 11.000 sportaša, a na Paraolimpijskim igrama oko 4.400. Od posljedica koronavirusa u Japanu je umrlo oko 1.000 ljudi.</p>