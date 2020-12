Cristiano Ronaldo srušio je Barcelonu na Camp Nou, Leipzig je izbacio Manchester United iz Lige prvaka, ali nažalost, sve je to zasjenio rasistički ispad u Parizu.

- Nikad ne kažeš 'ovaj bijeli igrač' nego samo 'ovaj igrač', a zašto si onda sad rekao 'ovaj crni igrač? - pitao se igrač Istanbul Bašakšehira Demba Ba.

Utakmica PSG-a i Bašakšehira počela je uobičajeno, nije bilo naznake da bi moglo doći do ikakvog skandala. Parižani su jurišali pobjedu koja bi im donijela prvo mjesto i prolazak dalje, a turski klub se htio časno oprostiti od Europe za ovu sezonu. Nažalost, glavni akter jučerašnje utakmice bio je četvrti rumunjski sudac Constantin Sebastian Coltescu zbog kojeg je utakmica na kraju prekinuta.

Coltescu je imao rasistički ispad upućen prema članu turskog kluba. On je u komunikaciji s glavnim sucem rekao 'negru' misleći na pomoćnog trenera Bašakšehira Pierra Webu, što na rumunjskom znači crno. Na to je poludjela cijela klupa turskog kluba na čelu sa senegalskim nogometašem Dembom Ba koji ga je pitao zašto ga je tako nazvao. Član stručnog stožera Bašakšehira Pierre Webo je zajedno s Dembom bio u raspravi s četvrtim sucem, u sve se uključio i glavni sudac Ovidiu Hategan koji mu je na kraju pokazao crveni karton!

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE

To je stvorilo još veći val ljutnje i protesta kod igrača Bašakšehira, a s rumunjskim sucem su došli porazgovarati Kylian Mbappé i Neymar kako bi smirili situaciju. No Hategan nije htio promijeniti odluku već je htio zaštiti četvrtog suca, a to je razbjesnilo igrače turskog kluba koji su otišli u svlačionicu.

Odbijali su se vratiti na teren sve dok Uefa ne povuče s utakmice s Coltescua, a do dogovora je došlo u večernjim satima kada je odlučeno da će se susret nastaviti u srijedu u 18 i 55. Uefa je pokrenula istragu i ako se utvrdi da je sudac zaista rekao ono za što ga Bašakšehir optužuje, vjerojatno ga više nikad nećemo gledati na utakmicama u europskim natjecanjima.

Rumunj se bavi ovim poslom od 2006. godine, no u matičnoj državi je svako malo na stupu srama zbog užasnog suđenja. Još na početku sudačke karijere nije briljirao, a jednom prilikom je razljutio predsjednika sudačke komisije.

- Ne možemo prihvatiti njegove pogreške na ovoj razini naše lige. Neko vrijeme neće moći voditi utakmicu, mora učiti na svojim greškama - rekao je Gheorghe Constantin.

Već tada je izgubio licencu i premješten je u niži rang gdje je sudio godinu dana i zbog toga pao u depresiju.

- Bio sam u stanu, ljutit i nisam želio nikoga vidjeti. Nazvao sam obitelj i rekao im da ostanu mirni, ali ipak su došli kod mene i provalili u stan. Došli su i policija i hitna pomoć i vatrogasci, onda sam se razljutio i otišao na prozor. Rekao sam im da ne želim publiku i zatim su otišli - rekao je on jednom prilikom.

Constantin Sebastian Coltescu je sudac koji je s rasističkim ispadom vjerojatno doveo nastavak svoje sudačke karijere pod upitnik. Već ranije je u Rumunjskoj bio etiketiran kao ne baš pouzdan sudac koji jako puno griješi. U Ligi prvaka sudjelovao je samo kao četvrti sudac, a Fifa ga je prije dva mjeseca maknula sa svoje liste. Ovo mu je vjerojatno bila i posljednja utakmica pod okriljem Uefe.

Prije pet godina bio je glavni sudac na utakmici Astre i FCSB-a, podijelilo je čak devet žutih kartona i potpuno izgubio kontrolu nad utakmicom. Žalili su se i jedni i drugi, a na kraju je Coltescu dobio suspenziju od godinu dana.

Mnogi su mislili kako se opametio. Ubrzo se vratio suđenju, ali opet je griješio zbog čega su mnogi posumnjali na korupciju.

- Ovakve odluke kakve on donosi ne možete vidjeti nigdje u svijetu. Ako želite suca ubojicu, izaberite njega. Njegova cijela karijera puna je mračnih trenutaka. Možda ima talent, ali trebao je odabrati drugu profesiju, poput glazbe ili plesa. U suđenju treba biti nepristran. Svi mogu razumjeti ljudsku pogrešku kod suca, ali njemu se događaju godinama. Nema utakmice na čiji rezultat nije direktno utjecao - rekao je bivši rumunjski sudac Adrian Porumbouiu nakon utakmice Viitorula i Sepsija.

I prije godinu dana, na utakmici Cluja i Astre razbjesnio je javnost.

- Psovao je igrače na terenu i ignorirao ih. Ovo je nezamislivo - rekao je Ioan Ivascu, odvjetnik Cluja.

Ovaj put je, čini se, stavio svoju karijeru pod upitnik. Barem što se tiče europskih natjecanja, no tko zna, ako Uefa istragom utvrdi što je zapravo rekao, vjerojatno mu prijeti izgon i iz rumunjskog nogometa. Jer svima je jasno, a Uefa se protiv toga već godinama bori. U nogometu nema mjesta rasizmu.