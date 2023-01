Al Nassr je htio upariti Modrića i Ronalda: Luka je odbio plaću od 40 milijuna eura godišnje!

Želja Luke Modrića oduvijek je bila jasna. Igra za najveći klub na svijetu i želja mu je tu završiti karijeru. Aktualni ugovor s Real Madridom veže ga do ljeta, nada se produljenju, no naznaka i još nema. Luki je 37 godina, pokazao je da i dalje može igrati na vrhunskoj razini. Treba priznati, Svjetsko prvenstvo utjecalo je na njega, vratio se u klub izmoren i iscrpljen, što je utjecalo na njegove izvedbe, no nitko ne sumnja u njegovu klasu. Kad tad će se vratiti na svoju maestro razinu.

Real i dalje nema zamjenu za njega, no i dalje kao da se premišljaju hoće li produžiti ugovor s njim. Dok se oni nećkaju, ima tko želi. Kako piše saudijski Okaz Sport, Al Nassr želi dovesti hrvatskog reprezentativca! Njima novac nije problem, niti je ikad bio, što su pokazali dovođenjem Cristiana Ronalda za plaću od 200 milijuna eura godišnje!

Foto: PABLO MORANO

Želja im je opet upariti ovaj veličanstveni dvojac koji je žario i palio u dresu Real Madrida. Luka ne bi dobio baš ovu ludu cifru kao Portugalac, ali bi obilno napunio račune. Kako piše navedeni portal, nude mu ugovor na dvije i pol godine uz bombastičnu plaću od 40 milijuna eura godišnje.

Modrić nije puno razmišljao. Bez obzira što je riječ o iznosu kojim bi postao najplaćeniji hrvatski nogometaš u povijesti i jedan od najplaćeniji hrvatskih sportaša uz Bojana Bogdanovića, Luka se zahvalio Arapima na silnim milijunima i odbio ih.

Za razliku od Ronalda, Modrić želi karijeru završiti u stilu. U najvećem klubu na svijetu. Želja mu je produljiti ugovor na još jednu godinu, a nada se da će se to i dogoditi u sljedećim mjesecima. U Realu ga poštuju, nezamjenjiv je u momčadi. Nije samo igrač, već i lider. Ako ne bude više mogao igrati na vrhunskoj razini, otići će u mirovinu, naglasio je nekoliko puta. Tako i rade najveći.

