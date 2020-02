All Star utihnuo: Primite se za ruke u čast preminulog Kobeja

NBA liga je za All Star utakmicu u Chicagu promijenila neka pravila i apsolutno pogodila. Nerijetko smo znali posljednjih godina gledati nezanimljive i pomalo dosadnjikave utakmice bez obrana gdje su košarkaši bez ikakve žustrine puštali jedni druge prema košu, a publika je često negodovala.

Ovaj put je bilo ipak malo više natjecateljskog i rezultatskog naboja jer je pobjeda donosila novac koji je išao u humanitarne svrhe. Svaka četvrtina igrala se kao jedna utakmica, a pobjedniku svake od tri prve četvrtine išla je svota od 100.000 dolara.

Giannisova momčad je u posljednju četvrtinu ušla s vodstvom 133-124, a njihovom zbroju koševa dodao se broj 24, u čast Bryanta, što znači da je pobjednik onaj koji prvi dođe do 157. Na kraju je bolja bila momčad LeBron Jamesa koja je pobijedila tim Giannis 157-155.

Foto: Kyle Terada/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

LeBron i njegova ekipa gubili su uoči posljednje četvrtine, ali nova pravila su potaknula puno veći natjecateljski naboj i gledatelji u Chicagu su zaista mogli uživati u pravoj zvjezdanoj predstavi.

Foto: Kyle Terada/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Foto: Kyle Terada/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

I ovaj put su se svi prisutni prisjetili tragično preminulog Kobeja Bryanta. Uvod u utakmicu započeo je Magic Johnson, a onda je najavio osam sekundi šutnje u čast Mambe i dugogodišnjeg povjerenika za NBA ligu Davida Sterna. Svi igrači su se držali za ruke i oprostili od legendarnog košarkaša koji je život izgubio 26. siječnja u nesreći helikoptera zajedno s kćerkom Giannom i još sedmoro ljudi.

.@MagicJohnson leads an 8-second moment of silence for Kobe Bryant and David Stern before the #NBAAllStar game ✊ pic.twitter.com/WM7o6kiaTF