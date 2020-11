'Alo, sudac?! Pa i s Marjana su vidjeli da je Jota igrao rukom...

Michael Oliver bio je pod paljbom sportske javnosti prije dvije i pol godine, kad je dosudio neshvatljiv penal za Real. Neće ga po dobru pamtiti ni hrvatski reprezentativci jer nije prekinuo akciju Portugalaca za drugi gol

<p>Postoje situacije koje su dvojbene za suce, ali i one koje nisu pa ih ipak nekako ne žele vidjeti. A baš je jedna takva, koju uopće ne možemo nazvati spornom, bila na štetu Hrvatske u utakmici protiv Portugala na Poljudu.</p><p>Išla je u 60. minuti dubinska lopta za Dioga Jotu, novog igrača Liverpoola, u šesnaesterac "vatrenih". Dejan Lovren pokušao ju je atraktivno izbiti, nije uspio, a Jotu je iznenadila pa ju je "uštopao" - rukom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hrvatske na Poljudu</strong></p><p>Ali engleski sudac Michael Oliver nije ni trepnuo, a ni njegovi pomoćnici nisu baš vidjeli nešto dvojbeno. Iako su to vidjeli svi na stadionu, vjerojatno i sami Portugalci, a i stanari na okolnim zgradama Poljuda.</p><p>Akcija je išla dalje, Jota je dao do <strong>Joaa Felixa</strong> koji je pogodio suprotni kut za preokret i portugalsko vodstvo 2-1 koje je kasnije poništio <strong>Mateo Kovačić</strong> sjajnim golom.</p><p>Uzalud su bili prosvjedi Luke Modrića i drugih naših reprezentativaca, Oliver je ostao pri svome. VAR-a u Ligi naciji nema, a ruka koju nam nije sudio Slavko Vinčić prošli tjedan u Turskoj, pri golu Ante Budimira, sad se okrenula protiv nas.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/hrvatska-reprezentacija/pogledajte-golove-s-utakmice-hrvatska-portugal-na-poljudu---628483.html" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Kako god, zbog ovakvih situacija nadamo se kako će se VAR uvesti u sva nogometna natjecanja jer nam rukomet nikako ne treba u nogometu. Pitanje je bi li Oliver gledao tu situaciju da može jer je u Premiershipu više puta pokazao da ga VAR previše ne zanima.</p><p>Inače, radi se o sucu famozne utakmice Real Madrid - Juventus u Ligi prvaka 2018., u kojoj je šokirao "staru damu" pokazavši na bijelu točku nakon doista blagog kontakta Medhija Benatije i Lucasa Vázqueza.</p><p>Real je tad prošao u polufinale pobjedom 3-1, a Gigi Buffon zaradio je crveni karton jer je Olivera počastio salvom uvreda.</p>