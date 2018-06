Alpas Cup, deveti put: 'Svijet je u Rusiji, Europa u Kurilovcu'

Sretni smo što se okupljamo i devetu godinu u nizu, što radimo najveći turniru za limače u ovom dijelu Europe. Na korak smo od velikog jubileja i vjerujem kako će deseto izdanje biti još prepoznatljivije i bolje od ovog. I ove godine smo napravili iskorak, prije svega u broju sudionika. Imali smo kvalifikacijski turnir s 20 momčadi, nakon kojeg su se četiri najbolje priključile ovim pozvanim klubovima. Ukupno je ovdje 40 momčadi, a bit će ih čak 20 iz inozemstva, iz 12 europskih zemalja, rekao je Vlado Stepanić, glavni koordinator Alpas Cupa Grada Velike Gorice.

Na turniru na kojem već gotovo cijelo desetljeće sudjeluju dječaci iz najboljih klubova regije, ali i šire, ove će godine gledatelji opet moći gledati limače Juventusa, Sturma, bečke Austrije, RB Leipziga, Hannovera, HSV-a, Herthe, beogradskih Partizana i Crvene zvezde, ali i domaćih uzdanica, koje predvode Dinamo i Hajduk. Tu su, naravno, i HNK Gorica te NK Kurilovec. Zahvaljujući treneru Legije, legendi goričkog nogometa Deanu Klafuriću, ove će godine prvi put nastupiti i limači prvaka Poljske.

- Moram se sjetiti naših prvih izdanja turnira, kad je to sve bilo lokalnog i regionalnog karaktera, ali i svih onih koji su vjerovali da se u Velikoj Gorici može napraviti jedan ovako kvalitetan turnir. Na bazi tog entuzijazma je i nastao ovakav turnir, s ovakvim renomiranim klubovima. Alpas Cup nema za naš grad samo sportski, nego i ekonomski značaj. Ovo je samo jedan mali zalet za budućnost, koji će donijeti i puno veći projekt i još zvučnija imena. Sve ovisi o nama i toga smo svjesni. Siguran sam kako ćemo s čelnim ljudima našeg Grada promovirati Veliku Goricu kao sportski grad, moderan, koji će prepoznati svoje potencijale te se svrstati među najljepše u Hrvatskoj - istaknuo je Kristijan Japec iz tvrtke VeGo Sport, zastupnika sportskog brenda Alpas.

Foto: Alpas Cup Već godinu dana, od završetka lanjskog turnira, traju pripreme za ovogodišnji. U međuvremenu je Velika Gorica dobila prvoligaša u nogometu i košarci, sjajnu sezonu imao je velikogorički sport, a kao šlag na kraju dolazi turnir čiji je slogan "Svijet u Rusiji, Europa u Gorici".

- Očekuje nas spektakl i radujemo se što ćemo u ova dva dana slaviti nogomet. Slavit ćemo nastupe naše reprezentacije u Rusiji, slavit ćemo i povijesnu sezonu našeg sporta u Velikoj Gorici, od nogometa, rukometa, košarke... Ovo je bila sportska sezona za pamćenje i vjerujem će Alpas Cup stvarno staviti šlag na tu tortu te da ćemo svi zajedno na odmor otići punog srca i s osmjehom na licu - istaknuo je Japec.

Završnica Alpas Cupa počinje u subotu u 10 sati i trajat će sve do nedjelje navečer. Sustav natjecanja je takav da će 32 kluba razigravati sve do posljednje minute turnira. Doma će prije završetka programa otići samo najlošijih osam u natjecanju po skupinama prvog dana. Razigravat će se za sve plasmane, od prve do 32. pozicije, a prijenosi će se moći pratiti uživo putem "livestreama".

- Imat ćemo prijenos uživo putem naših medijskih kanala. Ove godine smo bili blizu dogovora s jednom sportskom TV kućom o prijenosu utakmica, ali zbog SP-a su kapaciteti limitirani i nije se dogodila ta suradnja. Sigurno da u budućnosti ne vidimo Alpas Cup u ovim okvirima. Vidimo ga puno boljeg i jačeg tako da će sigurno i televizija biti dio te priče u budućnosti - zaključio je Japec.