Alvesu počelo suđenje, svjedoci iznijeli mučne detalje: 'Bacio ju je na pod i gnjusno ju vrijeđao'

Dani Alves (40) godinu je dana u zatvoru u Barceloni nakon što je uhićen zbog optužbi za silovanje, a u ponedjeljak ujutro počelo je suđenje bivšem brazilskom reprezentativcu.

Podsjetimo, Alves je optužen za seksualni napad na ženu u kupaonici u noćnom klubu u Barceloni. On je nekoliko puta mijenjao iskaz, najprije je rekao kako ne poznaje ženu i negirao bilo kakav spolni kontakt s njom. Kasnije je ipak priznao spolni odnos, ali i danas tvrdi kako je to bilo uz pristanak djevojke.

Alves se pojavio na suđenju u ponedjeljak, ali njegovo svjedočenje saslušat će se tek u srijedu. U ponedjeljak je sud primio izjave šestoro svjedoka, dok tužitelj za Alvesa traži devet godina zatvora i odštetu oštećenoj ženi od 150.000 eura.

Na saslušanju je bila i Marca, koja je prenijela detalje sa suđenja. Jedna od svjedokinja bila je posebno potresena, bila je to prijateljica od oštećene žene koja je nekoliko puta prestala pričati kako bi obrisala suze s lica.

Alves je bacio ženu na pod i vrijeđao ju?

Rekla je kako žrtva nije dala pristanak Alvesu za spolni odnos i kako je trenutačno izuzetno potresena zbog cijele situacije. Ističe kako joj je prijateljica izgubila nekoliko kilograma i kako se udaljila od prijatelja.

Alvesova obrana je pitala svjedokinju sjeća li se trenutka iz kluba, kada je oštećena žena navodno plesala s Alvesom. Ona je nekoliko puta odgovorila kako se ne sjeća, nakon čega ju je sudac podsjetio kako ne može sistemski odgovarati 'ne sjećam se'.

Jedna od svjedokinja opisala je što se dogodilo kada je Alves bio u kupaonici s djevojkom.

- Podigao ju je i onda je bacio na pod i gnjusno ju vrijeđao. Morala je ići na terapije kod psihologa - kazala je svjedokinja.

Oštećena žena došla je u klub s prijateljicama. Plesale su na glavnom dijelu kluba kada su ih pozvali u VIP dio kluba, gdje je bio i Alves.

- Dvojica ili trojica Meksikanaca došli su do nas i pitali želimo li do VIP dijela. Složili smo se i rekle da hoćemo, ali tamo smo kratko ostale. Inzistirali su na tome da dođemo do stola - rekla je jedna od svjedokinja.

Alvesovo suđenje nastavit će se u utorak, dok će on dati izjavu u srijedu.