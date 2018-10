Američka heroina Shiffrin: U skijaškoj dvorani zbog - hrane

Sljedeći vikend počinje nova skijaška sezona tradicionalnim veleslalomom za skijašice i skijaše u Soeldenu. Uoči početnog ispitivanja snaga na Rettenbach glečeru, natjecatelji na skijama marke Atomic sudjelovali su na Atomic Media Day manifestaciji prije nekoliko dana.

Bila je tamo većina hrvatskih reprezentativaca (Zubčić, Rodeš, Elias Kolega, Zrnčić-Dim), koji su izjavili da su spremni za novu sezonu. Naravno, najveće zvijezde okupljanja bile su Amerikanka Mikaela Shiffrin i Austrijanac Marcel Hirscher, koji je ljetos postao otac.

Shiffrin je u intervjuu za ORF između ostalog otkrila da je imala puno obaveza tijekom ljeta. Osim svih sponzorskih snimanja i treninga za novu sezonu, u raspored je uspjela uklopiti i odmor na Karibima s dečkom, francuskim skijašem Mathieuom Faivreom:

Fan tenisa

- Kad sezona počne, kreće odmor haha. Ljeto je bilo naporno, što je zapravo i dobro. Imala sam zabavno ljeto, uspjela sam otići na Roland Garros na muško finale i Laver Cup, upoznala sam Rogera Federera... Također, ski-kampovi su bili odlični i sretna sam zbog toga, ali sada je vrijeme za pravu akciju - izjavila je 23-godišnjakinja koja već nekoliko sezona vlada ženskim skijanjem.

Novitet u skijaškom svijetu prije nekoliko godina bile su skijaške dvorane, koje postoje na bliskom istoku. Mikaela je posjetila i novu, u Hamburgu:

- Skijaške dvorane? Pa išla sam zbog hrane... Šalim se. Dvorana u Hamburgu ima odlične uvjete, ima kratku stazu, ali super je za slalom. Uvjeti su stalni, kontrolirani i tamo mogu imati tri dana fokusa isključivo na trening.

Fantastična, 'vanzemaljska' Shiffrin je u šest sezona u Svjetskom kupu osvojila pet slalomskih globusa (jedan je izgubila zbog ozljede), dva Velika kristalna globusa, tri naslova svjetske prvakinje, dva olimpijske pobjednice... Garantira li to nove uspjehe?

- Nema garancije ičega u životu, ali mogu reći da imam sve pod kontrolom. Dobro sam trenirala sve discipline i uzbuđena sam. Ipak, ne znam kako su drugi radili, pričekat ćemo i vidjeti (kako će biti u Soeldenu).

- Ima puno ciljeva, u smislu rezultata, ali i napretka u skijanju. Želim ostati brza u slalomu, a poboljšati veleslalom i ostale discipline. Znam, svi žele pričati o rezultatima. Željela bih osvojiti globus u slalomu, kao i prvi u veleslalomu i Veliki kristalni globus. Iskreno, ne znam koliko imam pobjeda, ne brojim, ne zamaram se time i ne pratim rekorde. Kad bih više razmišljala o tome, imala bih previše pritiska.

Jedini podbačaj

Za svoje godine, nevjerojatno dobro se nosi s tim pritiskom, iako je znala priznati da povrati prije neke vožnje. Zanimljivo, to se gotovo nikad me manifestira u njenom nastupu. Jedina 'mrlja' koju bismo mogli izdvojiti, je olimpijski slalom, kojeg je, na sveopće iznenađenje, završila tek na četvrtom mjestu. Doduše, treba dodati da je u Pyeongchangu bilo mnogo promjena rasporeda zbog vremenskih uvjeta pa se bilo izuzetno teško prilagoditi onima, koji su, kao Shiffrin, imali višestruki program:

- Još uvijek razmišljam o tome i to svi žele znati. Pitaju me to i obitelj i prijatelji kod kuće, što se dogodilo u slalomu... Ne postoji jedan odgovor, a svi odgovori koje imam zvuče kao da se žalim ili kao izlike. Ne volim previše pričati o tome i želim se fokusirati na uspjeh iz veleslaloma i kombinacije. Ali naravno, slalom je bio veliko razočaranje, biti četvrta, tako blizu medalje... Naravno, ostao je gorak okus, ali treba imati i takvih, teški dana. Ne želim se osjećati loše zbog sebe, ima ljudi koji bi dali sve da budu četvrti na Olimpijadi. Sve u svemu, OI su bile uspješne, a porazi su prostor za napredak i prilagodbu - realna je Shiffrin.

Nova sezona donosi mnogo uzbuđenja, ali i velikih pitanja. Može li Lindsey Vonn srušiti rekord Ingemara Stenmarka s najviše pobjeda u Svjetskom kupu (86, Lindsey ima 82). Koliko globusa će ove zime osvojiti Shiffrin i Hirscher i može li im itko zaprijetiti? Odgovore na ta pitanja dobivat ćemo od 27. listopada.