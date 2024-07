Američka superbaka (58) je rasturala u borbi za Olimpijske igre! Nastupila je i davne 1992.

Michelle Rohl (58) velika je senzacija američkih olimpijskih trialsa koji su se proteklih deset dana održavali u Eugeneu u Oregonu. Baka je nakon više od dva desetljeća pauze od aktivnog bavljenja sportom osvojila drugo mjesto u utrci hodanja na 20 kilometara!

Atletičarka je nastupila na Olimpijskim igrama davne 1992. u Barceloni, potom u Atlanti 1996. i Sydneyu 2000. Nakon toga posvetila se odgoju petero djece, koje je i školovala kod kuće. Tri mjeseca nakon što joj je stiglo prvo unuče u subotu je iznenadila mnoge i završila koračić do pobjede.

- Srednja kći rekla mi je: "Mama, bila si stvarno dobra atletičarka, a onda si dobila djecu. Svi smo postali odrasli i sad si opet velika atletičarka. Mislim da smo mi bili motiv - rekla je Michelle.

Ipak, s obzirom na to da SAD nema zajamčenu kvotu predstavnika u ovoj disciplini, nego se gleda vrijeme, Rohl vrlo vjerojatno neće nastupiti u Parizu. Njeno je vrijeme bilo 1:42:27, dok je norma 13 minuta kraća (1:29:20).

Američka superbaka atletičarka trenira svaki dan, tjedno prehoda 72 kilometra uz prosječnu brzinu od 13 kilometara na sat. Pritom je i prevladala probleme s bizarnim ozljedama, lani je pretrpjela potres mozga nakon što se spotaknula i udarila glavom u rubnjak na jednoj utrci, a prije tri tjedna rasjekla je bradu na utrci u Torontu.

- Cijelo vrijeme sam si govorila: moram ostati na nogama i nastaviti. Bilo mi je drago što sam završila utrku. Bila bih i brža da nisam samo razmišljala o tome kako odraditi to u zadnja dva kruga. Htjela sam odustati, bila sam spremna za pauzu i nedostajao mi je taj dio života - rekla je Rohl, najstarija atletičarka na trialsima.

Suprug Michael (59) je dodao:

- Nikad nisam upoznao nekoga tko je mentalno toliko jak kao ona. Voli trčati, voli se natjecati i to je životni stil za nas oboje. Čini nas sretnim, a ja sam sretan što sam tu kraj nje. Rekao sam joj da treba odraditi ovu utrku kako bi inspirirala druge. Tko to još čini? Govorio sam joj da to odradi i zabavi se jer može.

Ako u olimpijskom odboru naprave iznimku i dozvole joj nastupiti na pariškoj utrci 1. kolovoza, Michelle Rohl postat će najstarija atletičarka u povijesti Olimpijskih igara i prestići Lourdes Klitzkie s Guama koja se 1988. na maratonu u Seulu natjecala s 48 godina i 234 dana.