Američki Hrvat: Pele je slao u Hrvatsku donacije tijekom rata

Ante Đonlić (66), za Amerikance Tony Donlic, prisjetio se zajedničkih dana u New York Cosmosu s legendarnim Peléom, koji je preminuo u četvrtak u 83. godini nakon duge i teške bolesti.

Radi se o bivšem američkom reprezentativcu rođenom u Vinkovcima koji je u Cosmos došao iz amaterskog nogometa.

- Moji su bili politički emigranti. Kad sam bio mali, prvo smo otišli u Rim, a onda u New York. U Americi sam počeo igrati još kao dijete, a u Cosmos prešao sasvim slučajno. Igrao sam za New York Croatia, lokalni klub, prijateljsku utakmicu protiv Slavije iz Praga. Skauti Cosmosa došli su gledati protivničke igrače, a na kraju su uzeli mene - rekao je Đonlić, koji je u Cosmosu bio od 1975. do 1978.

Najviše se družio s Peleom i Carlosom Albertom.

- Ništa nam nije falilo osim novca. Pele i Beckenbauer imali su oko 600.000 dolara, a mi obični igrači igrali smo za siću. Svaka je utakmica bila pred 70.000 ljudi, to je zlatno doba nogometa u Americi. Puno sam poznanstava izgradio s poznatima, stvarno imao sve osim novca - kazao je Đonlić za Dalmatinski portal.

Kaže, ostao je s Peléom u kontaktu i kasnije.

- Zvao nas je često u Santos, mi veterani igrali bismo prijateljske utakmice i družili se. Nažalost, sve nas je manje, nema više Carlosa Alberta ni Pelea, a čujem da i Beckenbauer ima problema sa srcem. Pele je bio krasan čovjek, dobar, skroman i jednostavan - rekao je Đonlić i dodao:

- U njegovo vrijeme nije bilo novca, njegovi suigrači iz brazilske reprezentacije imali su puno djece, Garrincha više od deset. Pele im je svima pomagao, išao je u Ameriku da zaradi novac. Slao je i u Hrvatsku donaciju donacije za Crveni križ tijekom rata.

Vratio se u Hrvatsku 1990., a posebno se sjeća anegdote s legendarnim hajdukovcem Juricom Jerkovićem.

- Pele ga je zaista cijenio. Kad bih došao u Jurice u kafić, uvijek bi mi rekao "Hajde, ispričaj im što je Pele govorio za mene" - nasmijao se Đonlić.

