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SEKSIZAM U NOGOMETU

Američki klub otpustio trenera zbog komentara prema sutkinji

Piše HINA,
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Američki klub otpustio trenera zbog komentara prema sutkinji
Foto: Profimedia
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Skandal u Columbusu: trener Federico Higuain dobio otkaz nakon seksističkog ispada i grubog rukovanja sa sutkinjom uz poruku: 'ovo je muška igra'

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Trener druge momčadi američkog nogometnog prvoligaša Columbus Crewa Argentinac Federico Higuain (41) dobio je otkaz zbog seksističkog ispada prema sutkinji prošlog mjeseca. Higuain se tijekom utakmice protiv Huntsville City, odigrane 23. kolovoza, "snažno" rukovao sa sutkinjom i rekao joj: "Ne zaboravi, ovo je muška igra", navode američki mediji.

Higuain je nakon tog incidenta tijekom utakmice dobio i crveni karton zbog kojeg je suspendiran na dvije utakmice. U nedjelju je sindikat sudaca objavio priopćenje u kojem je kaznu od dvije utakmice ocijenio nedostatnom za "dva namjerna čina fizičkog nasilja i seksizma". Crew je u utorak raskinuo suradnju s Higuainom.

- Zaključili smo da je u najboljem interesu našeg kluba, igrača i stručnog stožera razriješiti Federica Higuaina njegovih dužnosti. Nakon razgovora vođenih ovog tjedna i dodatne analize, utvrdili smo da nisu ispunjeni standardi koje naš klub očekuje od vođe jedne od naših momčadi - dodao je.

Higuain je tijekom igračke karijere u MLS-u upisao 60 golova i 67 asistencija u 232 utakmice igrajući za Columbus, D.C. United i Inter Miami.

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