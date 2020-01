Šokantna vijest: Kobe Bryant poginuo je u padu helikoptera

Bivši američki košarkaš Kobe Bryant (41), jedan od najvećih košarkaša svih vremena, poginuo je u padu helikoptera u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu u Calabasasu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, piše Variety, a potvrdio je i ESPN.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.