<p>Samo malo... 18.90, a Bolt je na 200 metara postavio svjetski rekord sa 19.19. Svjetski rekorder?! <strong>Noah Lyles</strong> (22) je barem na minutu napravio čudo. Tako mlad, a već je s trona skinuo jednog od najvećih, ako ne i najvećeg trkača ikad. Pa je li to moguće?! Nije.</p><p>Krenuo je kao iz topa ispaljen, primijetili su to i komentatori, i ubrzo bio dosta ispred svih u simultanom prijenosu. Svi su ostali u šoku kad je prešao završnu liniju, a semafor je pokazao novi svjetski rekord. Komentatori su ostali bez riječi, a on je u nevjerici gledao semafor. I sve je bilo dobro izmjereno, vjetar nije bio prejak, sve kako treba... Osim što je Lyles pretrčao 185 metara, a ne 200.</p><p>Da, organizatori su ga postavili u krivu traku te mu smanjili put za 15 metara.</p><p>- Ne možete se ovako igrati sa mojim emocijama. Stavili ste me u krivu traku - napisao je nesretni trkač na društvenim mrežama.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/ChrisChavez/status/1281306061123850253?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1281306061123850253%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sportbible.com%2Fother%2Fnews-american-sprinter-breaks-usain-bolts-world-record-20200710" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Tako je ubrzo bio diskvalificiran s utrke, a pobijedio je Christophe Lemaitre iz Francuske. A pratitelji su krenuli zbijati dobronamjerne šale na njegov račun pa su tako zaključili da je 'svjetski prvak na 185 metara'. </p>